HOME NEWS SUMSEL

Begini Elektabilitas Seluruh Paslon Jelang Pilkada Musi Banyuasin 2024

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 23 November 2024 |21:51 WIB
Begini Elektabilitas Seluruh Paslon Jelang Pilkada Musi Banyuasin 2024
Begini Elektabilitas Seluruh Paslon Jelang Pilkada Musi Banyuasin 2024
JAKARTA - Lembaga Survei nasional FIXPOLL Indonesia merilis hasil survei peta elektabilitas Pilkada Musi Banyuasin 2024. Hasilnya pasangan nomor urut 2 Toha-Rohman memperoleh 55,1 persen sedangkan Lucianty-Syafaruddin 42,2 persen.

Direktur Eksekutif FIXPOLL Indonesia Mohammad Anas RA menjelaskan tiga hasil survei FIXPOLL Indonesia yakni pada periode September, Oktober, dan November.

“Kenaikan elektabilitas Toha-Rohman juga dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya Toha-Rohman dinilai sebagai paslon yang bersih dari korupsi, berasal dari etnis yang sama yaitu orang Muba, program pasangan ini dinilai pro rakyat dan lebih realistis,” ujar Anas, Sabtu (23/11/2024).

Dia menjelaskan, temuan di lapangan jelang Pilkada Serentak 2024 menunjukkan elektabilitas Toha-Rohman naik karena pasangan ini dipersepsikan bersih dari korupsi.

“Selain itu juga dinilai sebagai sesama orang Muba, dan masyarakat juga memandang program Toha-Rohman lebih realistis dan sesuai dengan kebutuhan rakyat," paparnya.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
