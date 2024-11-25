Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kesal Diputusin, Pria Ini Ancam Bunuh Wanita di Depok

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 25 November 2024 |03:01 WIB
Kesal Diputusin, Pria Ini Ancam Bunuh Wanita di Depok
Ilustrasi teror (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Seorang wanita berinisial AS di Cilodong, Kota Depok, dikejar-kejar dan diancam dibunuh pria berinisial SY, mantan kekasihnya. Hal itu dipicu dari SY yang tak terima hubungannya kandas.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Selasa 19 November 2024 lalu. Kejadian berawal saat korban bersama rekannya hendak pulang ke rumah.

Namun, korban dan rekannya tiba-tiba diadang pelaku di tengah jalan. Pelaku kemudian mengancam akan membunuh korban lantaran tidak terima hubungan mereka kandas.

“Lalu di TKP (tempat kejadian perkara) diberhentikan oleh pelaku yang diketahui sebagai mantan pacar korban, lalu pelaku berkata, apabila pelaku tidak bisa memiliki korban, lebih baik korban dibunuh saja, pelaku sambil membawa sajam berjenis celurit yang disimpan di dalam jaket pelaku,” kata Ade Ary, Minggu (24/11/2024).

Korban bersama saksi saat itu berusaha melarikan diri, namun pelaku tetap mengejar. Pelaku akhirnya pergi usai korban dan rekannya berteriak meminta tolong.

“Korban dan saksi pun ketakutan dan melarikan diri, tetapi pelaku mengikuti korban dan saksi. Lalu, korban teriak meminta tolong, dan akhirnya pelaku kabur melarikan diri. Pelaku terus mengancam lewat nomor HP korban,” ujar dia.

Mantan Kapolres Metro Jakarta Selatan itu menambahkan, kasus tersebut saat ini diusut Polres Metro Depok.

(Arief Setyadi )

      
