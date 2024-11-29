Pj Gubernur Jakarta Lantik 7 Pejabat, Ini Daftarnya

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi melantik tujuh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, pada Kamis (28/11/2024) di Balai Kota, Jakarta Pusat.

Dalam kesempatan ini, Teguh mengatakan, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan telah melewati tahap evaluasi kinerja dan uji kompetensi (job fit) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Teguh mengucapkan selamat kepada para pejabat yang telah dilantik. Menurutnya, amanat baru tersebut perlu dilaksanakan dengan penuh dedikasi untuk mendorong pembangunan Jakarta menuju kota global. Selain itu, perlu dilakukan penyelarasan untuk menghadirkan suasana baru di lingkup organisasi Perangkat Daerah.

"Jadi, mutasi dan promosi itu adalah proses kedinasan yang sangat wajar dalam menyeimbangkan dan menyelaraskan organisasi di pemerintahan, khususnya di Pemprov DKI Jakarta. Saya berharap kepada yang baru saja dilantik, ayo kita tetap jaga koordinasi dan menjaga hubungan yang baik dalam membangun Kota Jakarta," kata Teguh.

Teguh berharap, seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta selalu mencerminkan sikap yang amanah dalam menjunjung integritas dalam melayani masyarakat.

"Saya harap kepada seluruh pejabat Pemprov DKI Jakarta terus meningkatkan kualitas pelayanan, jaga profesionalitasnya, jaga integritas, serta jaga kapabilitas dalam menjalankan tugas. Ayo kita bangun Jakarta lebih baik lagi," ungkapnya.