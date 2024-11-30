Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Misteri Hilangnya Perdana Menteri Australia, Jasadnya Tak Pernah Ditemukan

Naomi Angelina Panjaitan , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |15:11 WIB
Misteri Hilangnya Perdana Menteri Australia, Jasadnya Tak Pernah Ditemukan
Perdana Menteri Australia Harold Holt.
JAKARTA - Pada 17 Desember 1967, Perdana Menteri Australia Harold Holt menghilang saat berenang di Pantai Cheviot, Portsea, Victoria. Kejadian ini menjadi salah satu pencarian terbesar dalam sejarah Australia, namun hingga kini Holt tak pernah ditemukan.

Melansir ABC News, pada hari itu Harold Holt, yang dikenal sebagai perenang dan penyelam ulung, pergi ke Pantai Cheviot bersama tetangganya, Marjorie Gillespie, putri Gillespie bernama Vyner, dan dua teman lainnya, Martin Simpson dan Alan Stewart. Pantai itu, meskipun indah, memiliki arus bawah laut yang berbahaya dan telah merenggut nyawa beberapa orang sebelumnya.

"Saat itu air laut seperti baru saja menelannya. Saya tak bisa melihat kepalanya lagi. Kemudian dia menghilang,” kata Gillespie.

Berita menghilangnya seorang perdana menteri menyebar dengan cepat. Dalam dua jam pertama sejak kehilangannya, puluhan polisi, tim penyelamat, dan pasukan pencarian sudah berkumpul di Pantai Cheviot. Helikopter, kapal penyelamat, dan penyelam bahkan dikerahkan untuk menyisir garis pantai dan perairan sekitar. Namun, kondisi laut yang ganas dan gelombang setinggi dua hingga tiga meter membuat pencarian menjadi sangat sulit.

"Saat itu, tidak ada harapan untuk menemukan jasadnya," lapor seorang penyelam kepada reporter ABC, saat pencarian dihentikan sementara.

Pada hari kedua pencarian, badai dan hujan deras semakin memperparah situasi.

 

