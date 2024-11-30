Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pengusaha Ini Makan Pisang Karya Seni yang Dibeli Seharga Rp95 M

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |21:03 WIB
Pengusaha Ini Makan Pisang Karya Seni yang Dibeli Seharga Rp95 M
'Comedian' diciptakan oleh seniman Italia Maurizio Cattelan.
A
A
A

PENGUSAHA mata uang kripto Justin Sun menghabiskan lebih dari USD6 juta (sekira Rp95 miliar) untuk membeli sebuah karya seni yang menampilkan sebuah pisang yang ditempel di dinding dengan lakban. Setelah mendapatkan pisang karya seni tersebut, Sun menepati janjinya untuk memakannya.

Karya seni, 'Comedian,' diciptakan oleh seniman Italia Maurizio Cattelan dan dilelang di Sotheby's di New York, di mana Sun mengalahkan enam orang lainnya.

Sun mengatakan karya tersebut "mewakili fenomena budaya yang menjembatani dunia seni, meme, dan komunitas mata uang kripto".

Kreasi yang dapat dimakan ini pertama kali dipamerkan di pameran Art Basel 2019 di Miami Beach, yang memicu kontroversi mengenai apakah itu harus dianggap sebagai seni, yang merupakan tujuan sang seniman.

Sun menyamakan seni pisang dengan NFT dan teknologi blockchain terdesentralisasi.

"Sebagian besar objek dan idenya ada sebagai (kekayaan intelektual) dan di internet, bukan sesuatu yang fisik," kata Sun pada Jumat, (29/11/2024), sebagaimana dilansir Indy100.

Setelah mendapatkan ‘Comedian’, Sun menyelenggarakan konferensi pers di sebuah hotel di Hong Kong, di mana ia menyantap buah tersebut, sambil berkata: "Ini jauh lebih baik daripada pisang lainnya. Benar-benar cukup enak."

 

