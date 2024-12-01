Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Hampir Seluruh Bandara di Ukraina Rusak Imbas Perang dengan Rusia

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |16:11 WIB
Hampir Seluruh Bandara di Ukraina Rusak Imbas Perang dengan Rusia
Hampir Seluruh Bandara di Ukraina Rusak Imbas Perang dengan Rusia (Reuters)
A
A
A

KYIV - Sebanyak 15 bandara sipil di Ukraina telah rusak sejak meletusnya perang dengan Rusia pada Februari 2022. Hal itu sebagaimana disampaikan Perdana Menteri Ukraina Denys Shmyhal dikutip media lokal pada Sabtu.

Ukraina, yang menurut layanan penerbangan negara memiliki 20 bandara sipil, telah menjajaki jalan untuk membuka sebagian wilayah udaranya, melansir Reuters, Minggu (1/12/2024). Wilayah itu telah ditutup sepenuhnya sejak dimulainya perang.

Warga Ukraina yang ingin terbang ke luar negeri saat ini harus melalui jalan darat atau kereta api ke negara-negara tetangga untuk mengejar penerbangan. Bagi mereka yang tinggal di timur, perjalanan keluar dari Ukraina dapat memakan waktu seharian.

"Kami melakukan penilaian risiko dan menentukan kebutuhan pasukan pertahanan udara untuk membuka sebagian wilayah udara," kantor berita lokal Ukrinform mengutip pernyataan Shmyhal pada sebuah konferensi transportasi.

"Masalah keamanan dan situasi militer tetap menjadi kunci keputusan ini," katanya. 

Shmyhal menambahkan, Rusia telah menyerang infrastruktur pelabuhan Ukraina hampir 60 kali dalam tiga bulan terakhir, merusak atau menghancurkan hampir 300 fasilitas dan 22 kapal sipil.

Seorang mitra senior di perusahaan pialang asuransi, Marsh McLennan mengatakan pada awal bulan ini, Ukraina dapat membuka kembali bandara di kota Lviv bagian barat pada tahun 2025 jika regulator menganggapnya aman dan keputusan politik dibuat.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/16/3188248//ilustrasi-tajx_large.jpg
Setelah WhatsApp, Rusia Blokir Snapchat dan FaceTime
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/18/3187828//presiden_rusia_vladimir_putin-H82d_large.jpg
Putin: Rusia Akan Kuasai Seluruh Wilayah Donbass dari Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/18/3187764//telur_musim_dingin_imperial_faberge-Mvz7_large.jpg
Telur Faberge untuk Tsar Terakhir Rusia Pecahkan Rekor Pelelangan, Terjual Rp508 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/18/3187459//pertemuan_presiden_rusia_vladimir_putin_dan_utusan_trump_steve_witkoff_di_moskow-vqWt_large.jpg
Pertemuan Lima Jam Putin dan Utusan Trump Gagal Capai Kesepakatan Damai Konflik Rusia-Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/18/3187229//presiden_ukraina_volodymyr_zelensky-Gb4F_large.jpg
Zelensky Ungkap Isu yang Buat Rencana Perdamaian Rusia-Ukraina Tak Kunjung Rampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/18/3187188//rusia_klaim_rebut_kota_strategis_pokrovsk-sGb0_large.png
Rusia Klaim Rebut Kota Strategis Pokrovsk, Tekanan terhadap Ukraina Meningkat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement