KYIV - Sebanyak 15 bandara sipil di Ukraina telah rusak sejak meletusnya perang dengan Rusia pada Februari 2022. Hal itu sebagaimana disampaikan Perdana Menteri Ukraina Denys Shmyhal dikutip media lokal pada Sabtu.

Ukraina, yang menurut layanan penerbangan negara memiliki 20 bandara sipil, telah menjajaki jalan untuk membuka sebagian wilayah udaranya, melansir Reuters, Minggu (1/12/2024). Wilayah itu telah ditutup sepenuhnya sejak dimulainya perang.

Warga Ukraina yang ingin terbang ke luar negeri saat ini harus melalui jalan darat atau kereta api ke negara-negara tetangga untuk mengejar penerbangan. Bagi mereka yang tinggal di timur, perjalanan keluar dari Ukraina dapat memakan waktu seharian.

"Kami melakukan penilaian risiko dan menentukan kebutuhan pasukan pertahanan udara untuk membuka sebagian wilayah udara," kantor berita lokal Ukrinform mengutip pernyataan Shmyhal pada sebuah konferensi transportasi.

"Masalah keamanan dan situasi militer tetap menjadi kunci keputusan ini," katanya.

Shmyhal menambahkan, Rusia telah menyerang infrastruktur pelabuhan Ukraina hampir 60 kali dalam tiga bulan terakhir, merusak atau menghancurkan hampir 300 fasilitas dan 22 kapal sipil.

Seorang mitra senior di perusahaan pialang asuransi, Marsh McLennan mengatakan pada awal bulan ini, Ukraina dapat membuka kembali bandara di kota Lviv bagian barat pada tahun 2025 jika regulator menganggapnya aman dan keputusan politik dibuat.



