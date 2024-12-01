Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gunung Dukono Meletus Pagi Tadi, Luncurkan Abu Vulkanik 1.200 Meter

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |11:22 WIB
Gunung Dukono Meletus Pagi Tadi, Luncurkan Abu Vulkanik 1.200 Meter
Gunung Dukano meletus (Foto : Istimewa)
JAKARTA - Gunung Api Dukono di Halmahera Utara, Maluku Utara, meletus pagi ini, Minggu (1/12/2024), pukul 08.27 WIT. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan tinggi letusan 1.200 meter di atas puncak.

“Terjadi erupsi Gunung Dukono pada hari Minggu, 01 Desember 2024, pukul 08:27 WIT dengan tinggi kolom abu teramati lebih kurang 1.200 meter di atas puncak (± 2.287 m di atas permukaan laut),” ungkap Petugas Pos Pengamatan Gunung Api, Bambang Sugiono dalam keterangan resminya.

Bambang melaporkan kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat laut. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 20 mm dan durasi 276.93 detik.

Sementara itu, masyarakat di sekitar Gunung Dukono dan pengunjung, wisatawan agar tidak beraktivitas, mendaki, dan mendekati Kawah Malupang Warirang di dalam radius 3 km.

Bambang mengatakan mengingat letusan dengan abu vulkanik secara periodik terjadi dan sebaran abu mengikuti arah dan kecepatan angin, sehingga area landaan abunya tidak tetap.

“Maka direkomendasikan agar masyarakat di sekitar Gunung Dukono untuk selalu menyediakan masker penutup hidung dan mulut untuk digunakan pada saat dibutuhkan guna menghindari ancaman bahaya abu vulkanik pada sistem pernafasan,” imbaunya.

(Angkasa Yudhistira)

      
