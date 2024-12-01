Gunung Ibu Meletus Sore Ini, Semburkan Abu Vulkanik 800 Meter

JAKARTA - Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara meletus petang ini pukul 17.22 WIT. Tercatat kolom letusan kali ini dengan ketinggian 800 meter di atas puncak.

“Terjadi erupsi Gunung Ibu pada hari Minggu, 1 Desember 2024, pukul 17:22 WIT dengan tinggi kolom abu teramati ± 800 m di atas puncak (± 2125 m di atas permukaan laut),” tulis keterangan resmi PVMBG, Minggu (1/12/2024).

Sementara itu, PVMBG juga mencatat kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 28 mm dan durasi 48 detik.

PVMBG melaporkan saat ini Gunung Ibu berada pada Status Level III (Siaga) dengan rekomendasi bahwa masyarakat di sekitar Gunung Ibu dan pengunjung/wisatawan agar tidak beraktivitas di dalam radius 4 km dan perluasan sektoral berjarak 5 km ke arah bukaan kawah di bagian utara dari kawah aktif Gunung Ibu.

Lebih lanjut, PVMBG mengimbau jika terjadi hujan abu, masyarakat yang beraktivitas di luar rumah disarankan untuk menggunakan pelindung hidung, mulut (masker) dan mata (kacamata).

“Seluruh pihak agar menjaga kondusivitas suasana di masyarakat, tidak menyebarkan narasi bohong (hoax), dan tidak terpancing isu-isu yang tidak jelas sumbernya. Masyarakat agar selalu mengikuti arahan dari Pemerintah Daerah,” imbaunya.

(Angkasa Yudhistira)