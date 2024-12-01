Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gunung Ibu Meletus Sore Ini, Semburkan Abu Vulkanik 800 Meter

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |18:36 WIB
Gunung Ibu Meletus Sore Ini, Semburkan Abu Vulkanik 800 Meter
Gunung Ibu meletus petang ini (Foto : istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara meletus petang ini pukul 17.22 WIT. Tercatat kolom letusan kali ini dengan ketinggian 800 meter di atas puncak.

“Terjadi erupsi Gunung Ibu pada hari Minggu, 1 Desember 2024, pukul 17:22 WIT dengan tinggi kolom abu teramati ± 800 m di atas puncak (± 2125 m di atas permukaan laut),” tulis keterangan resmi PVMBG, Minggu (1/12/2024).

Sementara itu, PVMBG juga mencatat kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 28 mm dan durasi 48 detik.

PVMBG melaporkan saat ini Gunung Ibu berada pada Status Level III (Siaga) dengan rekomendasi bahwa masyarakat di sekitar Gunung Ibu dan pengunjung/wisatawan agar tidak beraktivitas di dalam radius 4 km dan perluasan sektoral berjarak 5 km ke arah bukaan kawah di bagian utara dari kawah aktif Gunung Ibu.

Lebih lanjut, PVMBG mengimbau jika terjadi hujan abu, masyarakat yang beraktivitas di luar rumah disarankan untuk menggunakan pelindung hidung, mulut (masker) dan mata (kacamata).

“Seluruh pihak agar menjaga kondusivitas suasana di masyarakat, tidak menyebarkan narasi bohong (hoax), dan tidak terpancing isu-isu yang tidak jelas sumbernya. Masyarakat agar selalu mengikuti arahan dari Pemerintah Daerah,” imbaunya.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/340/3175544//gunung-Nsbl_large.jpg
Breaking News! Gunung Ibu Meletus Hebat, Muntahkan Abu Vulkanik 2.000 Meter di Atas Puncak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/01/337/3143771//gunung_ibu-Xt4n_large.jpg
Gunung Ibu Erupsi, Semburkan Abu Vulkanik Setinggi 500 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/02/340/3118583//gunung-7jOy_large.jpg
Gunung Ibu Kembali Meletus Pagi Ini, Muntahkan Abu Vulkanik 1.000 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/340/3118313//gunung_ibu_erupsi_lagi-cLz1_large.JPG
Gunung Ibu Erupsi, Luncurkan Abu Vulkanik 700 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/19/340/3115161//gunung-zYnW_large.jpg
Breaking News! Gunung Ibu Kembali Meletus Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/17/337/3114496//gunung_ibu-zNRb_large.jpg
Gunung Ibu Erupsi Pagi Ini Muntahkan Abu Vulkanik 800 Meter
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement