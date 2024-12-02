Breaking News! Gempa Guncang Gunungkidul Yogyakarta Pagi Ini

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M3,3 mengguncang Gunungkidul, Yogyakarta, Senin 2 Desember 2024, pukul 07.47 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebut, gempa berada di kedalaman 21 km.

BMKG melaporkan titik gempa di 90 km Barat Daya Gunungkidul Yogyakarta, pada koordinat 8.80 Lintang Selatan – 110.51 Bujur Timur.

"Gempa Mag:3.3, 02-Dec-2024 07:47:50 WIB, Lok:8.80LS, 110.51BT (90 km BaratDaya GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:21 Km.,” tulis BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Fahmi Firdaus )