Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bus Masuk Jurang di Palopo, Korban Meninggal Bertambah Jadi 4 Orang

Nasruddin Rubak , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |23:04 WIB
Bus Masuk Jurang di Palopo, Korban Meninggal Bertambah Jadi 4 Orang
Empat orang meninggal dunia usai bus masuk jurang di Palopo (Foto : iNews)
A
A
A

PALOPO - Korban kecelakaan maut bus masuk ke dalam jurang di Poros Palopo-Toraja, Sulawesi Selatan, kembali berdambah. Dari sembilan korban berdasarkan manifes, empat orang di antaranya meninggal dunia.

Petugas gabungan kembali mengevakuasi satu korban meninggal dunia dalam insiden kecelakaan bus tersebut, Selasa (3/12/2024).

Korban terakhir yang dievakuasi diketahui bernama Rusfianus Simak (35), warga asal Toraja. Dalam proses evakuasi terebut, petugas harus berjibaku mengangkat jenazah dengan menggunakan tali dari dalam tebing yang curam.

Sebelumnya diketahui, petugas dan warga juga berhasil mengevakuasi 3 korban lainnya yang dinyatakan meninggal dunia.

Dari 9 orang yang berada di dalam mobil, empat dinyatakan meninggal dunia sementara lima lainnya dilarikan ke rumah sakit.

Mobil bus tersebut diketahui melaju dari arah toraja menuju kendari/ mobil tersebut diduga oleng sehingga terjun ke jurang. Mobil akhirnya terhenti di kedalaman 50 meter setelah menghantam sebuah pohon.

Usai mengevakuasi seluruh korban, aparat kepolisian Satlantas Polres Palopo langsung melakukan olah TKP guna memastikan penyebab kecelakaan maut tersebut.
 

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/338/3171491//truk_derek_tabrak_dua_bus_di_tol_cipularang-1TQw_large.jpg
Truk Derek Tabrak Dua Bus di Tol Cipularang, 2 Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/338/3167004//mahasiswa_kecelakaan-fFzn_large.jpg
Mahasiswa di Bekasi Tewas Usai Tabrak Truk yang Sedang Terparkir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/338/3162734//kasus_kecelakaan_lalu_lintas-Tpaw_large.jpg
Modus Nekat! Pria di Tambora Pura-Pura Tertabrak Mobil demi Uang Ganti Rugi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/338/3161058//pipa_baja_timpa_kios_di_pasar_cipluk-o7vi_large.jpg
6 Pipa Baja Jatuh dari Tol Pelabuhan, 4 Kios di Pasar Cipluk Hancur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/338/3160630//kecelakaan_lalu_lintas-xu8P_large.jpg
Motor Tabrak Pembatas, Pengendara Terjatuh dari Flyover Grogol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/525/3159440//wn_jepang_tewas_tertimbun_tanah-1tr0_large.jpg
Detik-Detik Truk Tanah Kubur WN Jepang di Tol Karawang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement