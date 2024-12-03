Bus Masuk Jurang di Palopo, Korban Meninggal Bertambah Jadi 4 Orang

Empat orang meninggal dunia usai bus masuk jurang di Palopo (Foto : iNews)

PALOPO - Korban kecelakaan maut bus masuk ke dalam jurang di Poros Palopo-Toraja, Sulawesi Selatan, kembali berdambah. Dari sembilan korban berdasarkan manifes, empat orang di antaranya meninggal dunia.

Petugas gabungan kembali mengevakuasi satu korban meninggal dunia dalam insiden kecelakaan bus tersebut, Selasa (3/12/2024).

Korban terakhir yang dievakuasi diketahui bernama Rusfianus Simak (35), warga asal Toraja. Dalam proses evakuasi terebut, petugas harus berjibaku mengangkat jenazah dengan menggunakan tali dari dalam tebing yang curam.

Sebelumnya diketahui, petugas dan warga juga berhasil mengevakuasi 3 korban lainnya yang dinyatakan meninggal dunia.

Dari 9 orang yang berada di dalam mobil, empat dinyatakan meninggal dunia sementara lima lainnya dilarikan ke rumah sakit.

Mobil bus tersebut diketahui melaju dari arah toraja menuju kendari/ mobil tersebut diduga oleng sehingga terjun ke jurang. Mobil akhirnya terhenti di kedalaman 50 meter setelah menghantam sebuah pohon.

Usai mengevakuasi seluruh korban, aparat kepolisian Satlantas Polres Palopo langsung melakukan olah TKP guna memastikan penyebab kecelakaan maut tersebut.



(Angkasa Yudhistira)