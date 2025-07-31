Detik-Detik Truk Tanah Kubur WN Jepang di Tol Karawang

JAKARTA – Kecelakaan maut yang menewaskan Warga Negara (WN) Jepang, Yukihiro Nabae, terjadi di Gerbang Tol Karawang Barat, Jawa Barat. Korban tewas setelah terkubur tanah dari kendaraan truk yang terguling.

Truk tersebut hilang kendali dan terbalik, lalu menimpa mobil MPV Toyota Voxy. Yukihiro tewas seketika di lokasi kejadian.

Truk yang dikemudikan pria asal Subang berinisial M, awalnya melaju dari arah barat. Polres Karawang yang menerima laporan langsung turun ke lokasi guna melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengevakuasi kendaraan.

"Kami mengimbau kepada seluruh pengendara untuk meningkatkan kewaspadaan dan kedisiplinan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri sendiri dan orang lain," kata Kasi Humas Polres Karawang, Ipda Cep Wildan, Kamis (31/7/2025).

Kecelakaan diduga akibat kehilangan kendali. Truk menghantam pembatas jalan dan langsung terguling ke sisi kanan. Nahasnya, tepat di jalur tersebut melaju sebuah Toyota Voxy.

Tubuh truk yang terbalik menghantam bagian atas mobil hingga ringsek parah. Korban yang duduk di dalam Voxy tak bisa diselamatkan.