Kecelakaan Bus Tol Krapyak Semarang, Polda Jateng Dirikan Posko DVI di RS Kariadi

SEMARANG - Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah membuka Posko Disaster Victim Identification (DVI) bagi korban tewas kecelakaan lalu lintas, Bus PO Cahaya Trans di Kamar Jenazah RSUP dr Kariadi Semarang.

Insiden yang terjadi pada Senin (22/12/2025) dini hari di Simpang Susun Tol Krapyak, Semarang, tersebut mengakibatkan 16 penumpang tewas.

"Seluruh korban meninggal dunia saat ini masih dalam proses pemulasaraan jenazah dan identifikasi oleh Tim DVI Biddokkes Polda Jawa Tengah di Kamar Jenazah RSUP dr Kariadi Semarang,” kata Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ribut Hari Wibowo saat ditemui di RSUP dr Kariadi Semarang.

Ia menyampaikan, Polda Jawa Tengah bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pihak rumah sakit akan memfasilitasi pemulangan jenazah ke rumah duka. Selain itu, posko ante-mortem dan post-mortem DVI dapat didatangi oleh keluarga korban untuk memperoleh informasi serta memastikan proses identifikasi.

“Kami turut berduka cita atas meninggalnya para korban dalam peristiwa kecelakaan ini. Kejadian tersebut menjadi keprihatinan kita bersama,” lanjutnya.