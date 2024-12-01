Pecah Ban, Microbus di Kulonprogo Terjun ke Jurang 7 Meter

KULONPROGO - Sebuah kendaraan umum microbus dengan Nopol AB 7025 AC mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Wates-Sermo tepatnya di Gunung Pentul, Karangsari, Pengasih, Kulonprogo, Sabtu (30/11/2024). Bus ini terjun ke jurang sedalam tujuh meter setelah ban belakangnya pecah.

Kecelakaan ini terjadi sekitar pukul 06.30 WIB pagi tadi. Saat itu bus warga biru yang dikemudikan Ngado (64) warga Hargowilis, Kokap, Kulonprogo ini melaju dari arah kokap menuju ke Wates. Sampai di lokasi kejadian, bus mengalami pecah ban.

Akibatnya, bus menjadi oleng ke kiri dan masuk ke dalam jurang sedalam tuhuh meter. Akibat kecelakaan ini pengemudi menalami luka memar dan lecet pada kaki. Seorang penumpang Sugiharto (60) mengalami patah tulang pinggul dan dirawat di RSUD Wates.