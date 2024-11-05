Bus Padat Penumpang Terjun ke Jurang, 36 Orang Tewas

INDIA - Sebuah bus tak terawat dalam kondisi penuh sesak penumpang keluar dari jalan raya dan terjun ke jurang di India utara pada Senin 4 November 2024. Sebanyak 36 orang tewas dan sejumlah orang terluka.

Dikutip APnews, Selasa (5/11/2024), kecelakaan itu terjadi di distrik Almora di negara bagian pegunungan Uttarakhand. Bus itu membawa sekitar 60 orang, dan lebih dari 20 orang terluka, kata Deepak Rawat, seorang pejabat senior pemerintah negara bagian tersebut.

Pihak berwenang mengatakan sebelumnya mereka yakin ada 42 penumpang, jumlah tersebut adalah jumlah orang yang dapat ditampung bus tersebut. Tim penyelamat dan pekerja bantuan dikerahkan ke lokasi kejadian dan para pejabat khawatir jumlah korban tewas akan bertambah, terutama karena tujuh penumpang di rumah sakit berada dalam kondisi kritis.

Tayangan televisi menunjukkan bagian-bagian dari bus tersebut hancur dan terguling di lereng berbatu, dekat sungai. Tim penyelamat terlihat berupaya mengeluarkan penumpang dan membawa jenazah dengan tandu.

Kepala Menteri negara bagian Pushkar Singh Dhami sebelumnya mengatakan tim penyelamat sedang bekerja untuk segera mengevakuasi penumpang yang terluka ke rumah sakit terdekat dan pihak berwenang telah diinstruksikan untuk mengangkut mereka yang terluka parah melalui udara.

Pemerintah negara bagian telah membuka penyelidikan atas kecelakaan tersebut, kata Vineet Pal, pejabat lain di negara bagian tersebut. Dia menambahkan, informasi awal menunjukkan bahwa bus itu tergelincir sebelum jatuh ke jurang sedalam 60 meter (200 kaki).