Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Panglima TNI Hadiri Fire Power Demo, Demonstrasi Kepaduan Angkatan Udara

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |21:49 WIB
Panglima TNI Hadiri Fire Power Demo, Demonstrasi Kepaduan Angkatan Udara
Panglima TNI hadiri fire power demo di Lumajang (Foto : Istimewa)
A
A
A

LUMAJANG - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri Fire Power Demo (FPD) yang merupakan puncak dari rangkaian Latihan Angkasa Yudha 2024, bertempat di Air Weapon Range Pandanwangi Tempeh, Lumajang, Jawa Timur, Selasa (3/12/2024).

Kegiatan tersebut bertujuan mendemonstrasikan keterpaduan satuan-satuan TNI AU dalam menerapkan doktrin operasi udara. Selain itu, latihan yang dilakukan juga menunjukkan profesionalisme dan daya gempur kekuatan udara TNI AU melalui simulasi pertempuran serta menjadi sarana untuk menguji kesiapan operasional setiap satuan secara terintegrasi. 

Sebanyak 59 pesawat berbagai jenis, termasuk pesawat tempur, angkut, helikopter, dan intai, dikerahkan bersama Alutsista dari Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat). 

Sementara total personel yang terlibat lebih dari 2.512 orang dari berbagai satuan di jajaran TNI AU. Pesawat-pesawat tersebut diberangkatkan dari tiga pangkalan aju, yaitu Lanud Iswahjudi Madiun, Lanud Abdulrachman Saleh Malang, dan Lanud Muljono Surabaya. Dalam operasi itu, menunjukkan koordinasi tinggi dalam pengelolaan kekuatan udara.

Misi yang dilaksanakan pada Fire Power Demo meliputi, penerjunan pasukan, infiltrasi, pengisian bahan bakar udara (air-to-air refueling), pertempuran darat, pembebasan tawanan, dan berbagai misi lainnya lainnya. Total ada 16 misi untuk menunjukkan kemampuan Alpalhankam dan keterpaduan satuan di medan Latihan

Melalui Fire Power Demo, TNI AU menegaskan komitmennya untuk menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia. Turut hadir dalam kegiatan Fire Power Demo (FPD) dia ntaranya Menhan RI, para Kepala Staf Angkatan, para Perwira Tinggi TNI, Forkopimda Jawa Timur serta ribuan masyarakat dari berbagai elemen.
 

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
TNI AU TNI Agus Subiyanto
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/337/3188268//kapuspen_tni_mayjen_mar_freddy_ardianzah-3JXh_large.jpg
TNI Kerahkan 30 Ribu Prajurit dan 70 Alutsista untuk Penanganan Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/337/3188154//satgas_terpadu_gagalkan_penyelundupan_bahan_mineral-4qLr_large.jpg
Satgas Terpadu Gagalkan Penyelundupan Bahan Mineral di Bandara Weda Bay
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/65/3187501//viral-UPy3_large.jpg
Viral! Siswa Tapanuli Bertanya ‘Bayar Enggak Pak’ saat Dievakuasi Helikopter TNI AU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187374//tni_au-IldH_large.jpg
TNI AU Terjunkan 90 Helibox Bantuan ke Korban Bencana Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186596//tni_au-xwar_large.jpg
Banjir Bandang Sibolga, Helikopter Caracal TNI AU Droping Bantuan ke Lokasi yang Sulit Dijangkau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186548//kadispenad_kolonel_infanteri_donny_pramono-Jrey_large.jpg
Perkuat Sinergi, Kadispenad Kunjungi iNews Media Group
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement