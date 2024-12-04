Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Banjir Bandang Terjang Kabupaten Sukabumi, Petugas SAR Evakuasi 24 Warga

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |16:41 WIB
Banjir Bandang Terjang Kabupaten Sukabumi, Petugas SAR Evakuasi 24 Warga
Banjir bandang terjang Sukabumi (Foto : istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Anggota SAR Sukabumi diterjunkan untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan korban akibat bencana banjir bandang di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Bencana alam ini terjadi akibat intensitas hujan yang tinggi sejak Selasa 3 Desember 2024, malam.

Koordinator Pos SAR Sukabumi, Suryo Adianto mengatakan operasi pertama dilakukan di Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Korban yang berhasil dievakuasi dan terselamatkan dari namjir ini terdiri dari lansia, anak-anak hingga orang dewasa.

"Kurang lebih 24 jiwa manusia berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan menuju tempat yang aman," kata Suryo dalam keterangannya, Rabu (4/12/2024).

Selain di kecamatan itu, tim SAR juga menurunkan anggotanya untuk melakukan operasi penyelamatan yang melanda banjir bandang di Kecamatan Sagaranteng, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

"Saat ini personel pos SAR Sukabumi menuju daerah tersebut yang saat ini masih terisolasi oleh banjir," kata dia.

Pos SAR yang diturunkan pun akan mencari jalur alternatif untuk mendekat ke area kawasan banjir. Adapun SAR juga akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memudahkan proses evakuasi terhadap korban.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Sukabumi Banjir Banjir bandang
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/482/3189309//obat-g1vx_large.jpg
Dokter Pastikan Obat RSUD Muda Sedia Aceh Tamiang Aman dan Cukup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/320/3189041//plta-DkT9_large.jpg
PLTA Singkarak dan PLTU Teluk Sirih Jadi Andalan Sistem Kelistrikan Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/320/3189032//banjir-cw5f_large.jpg
Pertamina Terus Jaga Ketersediaan Energi di Wilayah Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/612/3188836//banjir-Jcdu_large.jpg
Viral! Ajakan Patungan Beli Hutan Indonesia Imbas Bencana Banjir Aceh Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188807//banjir-M0hI_large.jpg
Ini Daftar Perusahaan yang Dihentikan karena Banjir Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188805//banjir-dXT6_large.jpg
Bukti Bencana Sumatera Gegara Banyaknya Pohon Hilang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement