Banjir Bandang Terjang Kabupaten Sukabumi, Petugas SAR Evakuasi 24 Warga

JAKARTA - Anggota SAR Sukabumi diterjunkan untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan korban akibat bencana banjir bandang di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Bencana alam ini terjadi akibat intensitas hujan yang tinggi sejak Selasa 3 Desember 2024, malam.

Koordinator Pos SAR Sukabumi, Suryo Adianto mengatakan operasi pertama dilakukan di Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Korban yang berhasil dievakuasi dan terselamatkan dari namjir ini terdiri dari lansia, anak-anak hingga orang dewasa.

"Kurang lebih 24 jiwa manusia berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan menuju tempat yang aman," kata Suryo dalam keterangannya, Rabu (4/12/2024).

Selain di kecamatan itu, tim SAR juga menurunkan anggotanya untuk melakukan operasi penyelamatan yang melanda banjir bandang di Kecamatan Sagaranteng, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

"Saat ini personel pos SAR Sukabumi menuju daerah tersebut yang saat ini masih terisolasi oleh banjir," kata dia.

Pos SAR yang diturunkan pun akan mencari jalur alternatif untuk mendekat ke area kawasan banjir. Adapun SAR juga akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memudahkan proses evakuasi terhadap korban.

(Angkasa Yudhistira)