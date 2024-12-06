Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Dua Warga Lebak Tewas Tersambar Petir saat Mencangkul di Tengah Sawah

Fariz Abdullah , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |21:09 WIB
Dua Warga Lebak Tewas Tersambar Petir saat Mencangkul di Tengah Sawah
Mayat (foto: freepik)
A
A
A

LEBAK - Dua warga Kampung Siangin, Desa Pasirhaur, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak tewas tersambar petir. Keduanya adalah Suwardi (72) dan Rasidi (59).

Keduanya meregang nyawa ketika mencangkul di sawah blok kadang bolong, Kampung Siangin, Desa Pasirhaur, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak - Banten. Cuaca saat itu memang kondisi tengah hujan.

"Betul ada dua warga yang tersambar petir, dan meninggal dunia di lokasi," kata Kepala BPBD Lebak, Febby Rizki Pratama, Jumat (5/12/2024).

Kata Febby, saat itu kedua pria yang berprofesi sebagai petani tengah mencangkul di sawah. Seketika petir menggelar dan membuatnya keduanya seketika tergeletak.

"Warga sekitar melihat keduanya sudah tergeletak. Langsung melapor ke pihak terkait," katanya.

Saat ini, menurut Febby, kedua jasad petani telah dibawa ke rumah duka untuk dikebumikan di Tempat Pemakaman umum (TPU) setempat.
 

(Awaludin)

      
