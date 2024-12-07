Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Ini Tampang Dua Kakek yang Jambret dan Pukuli Emak-Emak di Malang

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |02:05 WIB
Ini Tampang Dua Kakek yang Jambret dan Pukuli Emak-Emak di Malang
Dua kakek penjambret di Kota Malang (foto: Okezone/Avirista)
A
A
A

MALANG - Pelaku penjambretan yang memukul emak-emak di Malang yang viral akhirnya berhasil ditangkap. Dua pelaku yakni SJ (61) warga Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, dan SW (57) warga Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, diamankan petugas kepolisian, pada Jumat (6/12/2024).

Kasatreskrim Polresta Malang Kota, Kompol M. Sholeh menuturkan, berbekal rekaman kamera CCTV yang dilaporkan oleh SRI (78) kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan, dan mengendus keberadaan pelaku darı nopol kendaraan Honda Vario, dan diamankan di rumah SJ di Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang.

"Jadi sempat viral di beberapa media sosial, telah terjadi suatu ketika pidana pencurian dengan kekerasan, dan korbannya adalah ibu-ibu, para tersangka atau pelaku ini sudah bisa kita amankan," ungkap M. Sholeh di Mapolresta Malang Kota, Jumat (6/12/2024).

Darı pengakuan keduanya, mereka beraksi terlebih dahulu mencari sasaran di tempat-tempat yang dianggap sepi. Kebetulan saat itu pelaku bertemu dengan SRI (78) nenek yang pulang usai membeli bakso di sekitar rumahnya di Jalan Pulau Sayang, Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang.

"Mereka melakukan suatu tindakan perbuatan pidana, dengan cara itu tadi merampas atau pun melakukan kekerasan barang yang dipakai oleh orang itu, dirampas dan dibawa lari," kata Sholeh kembali.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/519/3164323//rumah_di_malang_rusak_diterjang_hujan-vmg6_large.jpg
Puluhan Rumah di Malang Rusak Diterjang Hujan dan Angin Kencang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/340/3164329//angin_kencang-O1hw_large.jpg
Malang Dilanda Hujan Es Disertai Angin Kencang, Kanopi Cucian Motor Roboh Timpa Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/519/3159884//bundaran_tugu_malang-RKZO_large.jpg
Sejarah Bundaran Tugu Malang, Jejak Kolonial hingga Diresmikan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/519/3159570//pekerja_bangunan_temukan_granat-zjMs_large.jpg
Pekerja Bangunan di Malang Temukan Granat, Sempat Mau Dijual
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/519/3158754//pelecehan_seksual-OmHZ_large.jpg
Heboh! Bocah 4 Tahun Diduga Dicabuli Tetangga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/519/3157911//polisi_hentikan_kasus_suami_bunuh_istri_di_malang-nbye_large.jpg
Suami Diduga Pelaku Pembunuhan Istri di Malang Tewas, Polisi Hentikan Penyelidikan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement