Ini Tampang Dua Kakek yang Jambret dan Pukuli Emak-Emak di Malang

MALANG - Pelaku penjambretan yang memukul emak-emak di Malang yang viral akhirnya berhasil ditangkap. Dua pelaku yakni SJ (61) warga Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, dan SW (57) warga Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, diamankan petugas kepolisian, pada Jumat (6/12/2024).

Kasatreskrim Polresta Malang Kota, Kompol M. Sholeh menuturkan, berbekal rekaman kamera CCTV yang dilaporkan oleh SRI (78) kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan, dan mengendus keberadaan pelaku darı nopol kendaraan Honda Vario, dan diamankan di rumah SJ di Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang.

"Jadi sempat viral di beberapa media sosial, telah terjadi suatu ketika pidana pencurian dengan kekerasan, dan korbannya adalah ibu-ibu, para tersangka atau pelaku ini sudah bisa kita amankan," ungkap M. Sholeh di Mapolresta Malang Kota, Jumat (6/12/2024).

Darı pengakuan keduanya, mereka beraksi terlebih dahulu mencari sasaran di tempat-tempat yang dianggap sepi. Kebetulan saat itu pelaku bertemu dengan SRI (78) nenek yang pulang usai membeli bakso di sekitar rumahnya di Jalan Pulau Sayang, Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang.

"Mereka melakukan suatu tindakan perbuatan pidana, dengan cara itu tadi merampas atau pun melakukan kekerasan barang yang dipakai oleh orang itu, dirampas dan dibawa lari," kata Sholeh kembali.