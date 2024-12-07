Advertisement
HOME NEWS JABAR

Korban Tewas Pesta Miras di Indramayu Bertambah Jadi 3 Orang

Andrian Supendi , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |16:33 WIB
Korban Tewas Pesta Miras di Indramayu Bertambah Jadi 3 Orang
Korban tewas miras saat hendak dimakamkan (foto: Okezone/Andrian)
INDRAMAYU - Korban meninggal akibat pesta minuman keras (miras) yang diduga oplosan di Desa Kebulen, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, terus berjatuhan. Korban meninggal yang semula satu orang, kini menjadi tiga orang.

Sebelumnya satu orang korban atas nama Indra Gunawan (38) meninggal di kediamannya pada Kamis (5/12/2024) sore. Satu hari berselang, dua korban lainnya atas nama Bobi dan Ramdan Ali yang semula kritis, dan menjalani perawatan medis di rumah sakit Mitra Plumbon Indramayu, akhirnya meninggal pada Jumat (6/12/2024) malam. 

"Korban pertama meninggal di rumahnya pada Kamis sebelum sempat di bawa ke rumah sakit. Kemudian korban ke dua meninggal pada Jumat pukul 18.00 WIB, sedangkan korban ketiga meninggal pada Jumat malam pukul 22.00 WIB," ujar Mansur, Perangkat Desa Kebulen, saat ditemui di Balai Desa setempat, Sabtu (7/12/2024).

Mansur mengatakan, tiga korban meninggal ini sebelumnya melakukan pesta miras diduga oplosan bersama tiga orang lainnya, di salah satu rumah korban di Desa Kebulen, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, dari hari Rabu hingga Kamis, 4-5 Desember 2024.

"Berdasarkan informasi yang kami dapat, penyebab korban meninggal diduga karena over dosis minuman keras diduga oplosan. Mereka yang berjumlah enam orang ini melakukan pesta miras dari hari Rabu sampe Kamis siang. Kemudian mereka tumbang satu persatu pada Kamis malam," ungkap dia.

 

