HOME NEWS SUMUT

Anjing Pelacak Berhasil Temukan 2 Korban Banjir Bandang Deliserdang

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |05:05 WIB
Anjing Pelacak Berhasil Temukan 2 Korban Banjir Bandang Deliserdang
Anjing pelacak saat mencari korban banjir bandang Deli Serdang (foto: dok ist)
A
A
A

DELISERDANG - Polisi mengerahkan seekor anjing pelacak jenis Labrador untuk membantu pencarian dua korban terakhir peristiwa banjir bandang yang terjadi di Desa Martelu, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Sumatra Utara, pada 23 November 2024 lalu.

Anjing pelacak bernama Trusco yang berusia 9 tahun itu berhasil menemukan kedua korban dalam kondisi telah meninggal dunia, pada Jumat (6/12/2024).

Kedua korban yang berhasil ditemukan bawah material banjir bandang itu yakni Budi Utama Simanjuntak (30) dan Gerge Barus (40).

Korban pertama yang ditemukan anjing pelacak itu adalah Budi Utama Simanjuntak. Jasad Budi ditemukan sekitar pukul 13.30 WIB di aliran sungai sejauh 3 kilometer dari lokasi pencarian utama. Korban pun langsung dievakuasi menuju RS Bhayangkara Medan.

Sementara itu, sekira pukul 16.00 WIB, korban kedua, Gerge Barus (40) juga berhasil ditemukan. Namun jasad korban belum sepenuhnya dapat dievakuasi karena tertimpa batu besar. Evakuasi korban kedua masih menunggu alat berat untuk memindahkan material longsor.

"Upaya pencarian yang dilakukan Polda Sumut melalui Unit Polsatwa K-9 SAR Dit Samapta bekerja sama dengan Polrestabes Medan, TNI, BPBD Deliserdang serta warga, berhasil menemukan dua korban jiwa yang diduga akibat bencana tersebut. Sementara satu korban lainnya masih dalam proses evakuasi," kata Kapolda Sumatra Utara, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto melalui Kepala Bidang Humas, Kombes Pol Hadi Wahyudi.

 

Halaman:
1 2 3
      
