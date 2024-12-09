Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Studi Oxford Ungkap Layanan Sipil Singapura Jadi yang Terbaik di Dunia

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |11:17 WIB
Studi Oxford Ungkap Layanan Sipil Singapura Jadi yang Terbaik di Dunia
Studi Oxford Ungkap Layanan Sipil Singapura Jadi yang Terbaik di Dunia (Reuters)
SINGAPURA - Berdasarkan studi terbaru dari Universitas Oxford, layanan sipil Singapura dinyatakan sebagai yang terbaik di dunia. Singapura mejadi yang teratas dalam urusan administrasi publik dari 120 negara, berdasarkan studi tersebut. 

Indeks Blavatnik Administrasi Publik yang dirilis  Sekolah Pemerintahan Blavatnik yakni sekolah kebijakan publik Universitas Oxford  membandingkan kinerja layanan sipil dan administrasi publik di seluruh dunia.

“Singapura muncul di peringkat teratas, unggul dalam bidang-bidang seperti layanan perbatasan, administrasi pajak, dan strategi serta praktik inovasi,” kata universitas tersebut dalam keterangan, dikutip dari Channel News Asia, Senin (9/12/2024). 

Indeks Blavatnik dibangun berdasarkan Indeks Efektivitas Layanan Sipil Internasional (InCiSE) sekolah sebelumnya.

Kerangka pengukurannya terstruktur di sekitar empat domain yang mewakili area luas aktivitas administrasi publik, yaitu strategi dan kepemimpinan, kebijakan publik, penyampaian nasional, serta orang dan proses.

Kepala Layanan Sipil Leo Yip mengatakan, ia merasa rendah hati bahwa administrasi publik Singapura dinilai baik dalam indeks perdana tersebut.

"Kami di layanan sipil Singapura telah belajar banyak dari praktik terbaik mitra dan layanan publik di seluruh dunia," katanya.

"Indeks tersebut merupakan upaya penting untuk membantu kita belajar dari satu sama lain dan meningkatkan efektivitas kita sendiri, agar dapat melayani masyarakat dengan lebih baik," tuturnya.

Norwegia berada di posisi kedua, dengan Kanada dan Denmark berbagi posisi ketiga, diikuti Finlandia di posisi kelima. Inggris berada di posisi keenam bersama dengan Selandia Baru. Australia berada di posisi kedelapan. Sementara Amerika Serikat berbagi posisi kesembilan dengan Estonia, Prancis, dan Spanyol.

Negara Asia dengan peringkat tertinggi berikutnya adalah Korea Selatan, di posisi ke-15.

Dekan Sekolah Pemerintahan Blavatnik, Profesor Ngaire Woods, menyebut hasil tersebut sebagai "seruan yang jelas" bagi para pembuat kebijakan untuk mengkatalisasi perbaikan dan "kesempatan emas" bagi layanan sipil untuk melihat melampaui batas negara mereka untuk saling belajar.

"Kami melihat nilai nyata dalam Indeks tersebut tidak hanya dalam hasil yang ditunjukkan, tetapi juga percakapan, pembelajaran, dan peningkatan yang dapat dipicu dan dipacu, yang memungkinkan pendekatan yang lebih berlandaskan data untuk reformasi administrasi publik," tuturnya.

Studi ini menggunakan 82 titik data atau metrik dari 17 sumber berbeda.

Ke-82 metrik tersebut tersebar di empat domain: Strategi dan kepemimpinan, kebijakan publik, penyampaian nasional, serta orang dan proses.

 

