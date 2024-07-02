Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Singapura Siap Akui Kemerdekaan Palestina yang Menolak Terorisme dan Menerima Hak Keberadaan Israel

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |19:09 WIB
Singapura Siap Akui Kemerdekaan Palestina yang Menolak Terorisme dan Menerima Hak Keberadaan Israel
Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan. (Foto: Reuters)
SINGAPURA – Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan mengatakan bahwa Negeri Singa “pada prinsipnya siap” untuk mengakui Palestina sebagai negara berdaulat jika meninggalkan terorisme dan menerima hak keberadaan Israel. Hal itu disampaikan Balakrishnan saat menjawab pertanyaan anggota parlemen Singapura pada Selasa, (2/7/2024).

Balakrishnan mencatat bahwa, pada Mei tahun ini, Singapura menyetujui resolusi yang menyatakan dukungan bagi keanggotaan Palestina di PBB setelah “pertimbangan yang sangat hati-hati”.

“Hal ini mencerminkan harapan kami untuk mendorong Israel dan Palestina melanjutkan perundingan langsung menuju solusi dua negara, pada saat pada kenyataannya prospek perundingan tersebut semakin suram,” ujarnya sebagaimana dilansir Channel News Asia.

Keputusan tersebut juga sejalan dengan dukungan Singapura yang konsisten terhadap prinsip-prinsip hukum internasional, tambahnya.

“Pemungutan suara kami di Majelis Umum PBB berarti Singapura pada prinsipnya siap mengakui Negara Palestina,” kata Balakrishnan. “Kami akan melakukan langkah ini pada waktu yang tepat.”

“Pertimbangan utama kami adalah bahwa langkah kami akan membantu kemajuan menuju perdamaian dan solusi dua negara yang dinegosiasikan.”

