HOME NEWS INTERNATIONAL

Viral Foto Samurai Mirip Jokowi di Museum Jepang, Ternyata Tokoh Sejarah Penting

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |14:18 WIB
Viral Foto Samurai Mirip Jokowi di Museum Jepang, Ternyata Tokoh Sejarah Penting
Potret Ryoma Sakamoto. (Foto: X/@maxwalden_)
A
A
A

JAKARTA – Foto seorang Samurai yang dipajang di sebuah museum di Jepang mendapat perhatian warganet Indonesia karena dianggap mirip dengan Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Foto yang diunggah di X oleh akun @maxwalden_ itu mendapat banyak tanggapan dari netizen.

This samurai portrait at a museum in Kyoto looks suspiciously like Jokowi (potret samurai di museum di Kyoto ini mirip dengan Jokowi),” tulis Max, dalam unggahan yang memperlihatkan foto seorang samurai. Sekilas, samurai dalam foto tersebut memang tampak seperti sang mantan Wali Kota Solo.

Potret Ryoma Sakamoto. (Foto: X/@maxwalden_)

Unggahan ini segera mendapat tanggapan dari warganet. Banyak yang mengakui kemiripan antara samurai tersebut dengan Jokowi, sementara ada juga yang menanggapi dengan guyonan.

Just knew Jokowi in his past lives was a samurai (Baru tau kalo Jokowi di masa lalunya seorang samurai),” komentar seorang warganet.

“salah satu nenek moyangnya?,” kata pengguna X lainnya.

Faktanya, samurai dalam foto itu adalah Ryoma Sakamoto salah satu tokoh terkenal dalam sejarah Jepang. Dia adalah salah sato samurai yang berperan penting dalam gerakan menggulingkan pemerintahan Bakufu yang dipimpin Keshogunan Tokugawa, dan memulai Restorasi Meiji.

Perang penting Ryoma Sakamoto dalam sejarah Negeri Sakura membuatnya dijadikan tokoh utama dalam berbagai karya budaya populer Jepang modern mulai seperti film, anime, manga, bahkan namanya diabadikan sebagai asteroid.

(Rahman Asmardika)

      
