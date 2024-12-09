Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M4,9 Guncang Tanggamus Lampung Tak Berpotensi Tsunami

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |16:11 WIB
Gempa M4,9 Guncang Tanggamus Lampung Tak Berpotensi Tsunami
Gempa guncang Tanggamus Lampung (Foto : BMKG)
JAKARTA - Gempa dengan magnitude (M)4,9 mengguncang Tanggamus, Lampung, Senin (9/12/2023), pukul 15.21 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. 

Pusat gempa tersbeut berada di 10 km Barat Daya Tanggamus, Lampung pada kedalaman 10 Kilometer di lokasi 6.46 Lintang Selatan dan 103.92 Bujur Timur.

Gempa Mag:4.9, 09-Dec-2024 15:21:05 WIB, Lok:6.46LS, 103.92BT (137 km Barat Daya TANGGAMUS-LAMPUNG), Kedlmn:10 Km,” tulis petugas BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa. 

“Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” tulis petugas BMKG.

(Angkasa Yudhistira)

      

