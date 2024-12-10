NTT - Gunung Lewotobi Laki-Laki di Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali erupsi pada puklu 06.07 Wita, Selasa (10/12/2024). Tinggi kolom abu teramati ± 2.000 m di atas puncak (± 3.584 m di atas permukaan laut).
Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat dan barat laut. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 10.5 mm dan durasi sementara ini ± 4 menit 53 detik.
Erupsi disertai gemuruh lemah terdengar dari pos PGA. Erupsi masih berlangsung saat laporan sedang dibuat.
Saat ini, Gunung Lewotobi Laki-Laki berada pada status Level IV (Awas) dengan rekomendasi: masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi Laki-Laki dan pengunjung, wisatawan tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 6 km dari pusat erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki dan sektoral barat daya - utara - timur laut sejauh 7 km.
Masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi Laki-Laki mewaspadai potensi banjir lahar hujan pada sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Lewotobi Laki-Laki jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi terutama daerah Dulipali, Padang Pasir, Nobo, Klatanlo, Hokengjaya, Boru, Nawakote.
Masyarakat yang terdampak hujan abu Gunung Lewotobi Laki-Laki memakai masker, penutup hidung-mulut untuk menghindari bahaya abu vulkanik pada sistem pernapasan.
Hingga saat ini, status Gunung Lewotobi Laki-Laki pada status level IV atau Awas. Warga berada di sekitar kaki gunung diminta waspada selalu.
