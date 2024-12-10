Advertisement
HOME NEWS JABAR

4 Pelaku Penculikan IRT di Bandung Ditangkap, Ternyata Pakai Pistol Mainan

Agus Warsudi , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |16:40 WIB
4 Pelaku Penculikan IRT di Bandung Ditangkap, Ternyata Pakai Pistol Mainan
Polisi tangkap empat pelaku penculikan IRT di Bandung (Foto : MNC Media)
BANDUNG - Satreskrim Polrestabes Bandung menangkap empat pria terduga pelaku penculikan terhadap ibu rumah tangga (IRT) Santi (49), Selasa (10/12/2024). Keempat tersangka ditangkap di rumah kontrakan Jalan Arcamanik,  Kelurahan Sindanglaya Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung.

Ternyata, pistol yang digunakan pelaku ketika menculik korbannya hanyalah mainan.

Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono mengatakan, empat tersangka yang ditangkap antara lain, DAS (48), AS (35), T (51), H alias Ato (51).

"Otak penculikan ini adalah DAS. Tiga tersangka lain diajak oleh pelaku Donny," kata Kapolrestabes Bandung.

Para tersangka, ujar Kombes Budi, melakukan peran masing-masing. AS merental mobil. AS juga pelaku yang turun dari mobil di rumah korban. "AS mengaku diajak oleh tersangka DAS untuk menagih utang ke rumah korban dengan diiming-imingi uang," ujar Kombes Budi.

Tersangka T, warga Jalan Mekarjati RT 03/05, Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, berperan menemani sopir. T juga mengaku diajak DAS untuk menagih utang ke rumah korban. T ditangkap pada Selasa 10 Desember 2024 sekitar pukul 04.30 WIB di kontrakan Jalan Buni Sari RT 05, Kelurahan Antapani, Kecamatan Antapani, Kota Bandung.

Sedangkan tersangka H alias Ato warga Jalan Caladi Dalam, Kelurahan Coblong, Kecamatan Coblong, Kota Bandung berperan sebagai sopir. H alias Ato juga memberhentikan ojek pangkalan untuk mengantar korban pulang.

"Sama seperti AS dan T, tersangka H alias Ato juga mengaku diajak oleh DAS untuk menagih utang ke rumah korban dan diiming-imingi uang. H ditangkap pada Selasa 10 Desember 2024 sekitar pukul 07.00 Wib di rumah saudaranya di Jalan Cibiru Tonggoh, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung," ujar Kombes Budi.

 

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Bandung IRT Penculikan
