HOME NEWS NEWS

Rektor MNC University Canangkan Kuliah Berbasis Proyek, Mahasiswa Langsung Praktik di Perusahaan MNC Group

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |22:06 WIB
Rektor MNC University Canangkan Kuliah Berbasis Proyek, Mahasiswa Langsung Praktik di Perusahaan MNC Group
MNC University kolaborasi dengan perusahaan MNC Group (Foto : MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Rektor MNC University, Dendi Pratama menyebut kampusnya bakal mencanangkan program baru dalam studi mahasiswa. Program kuliah nantinya akan berbasis proyek.

Singkatnya, MNC University dan perusahaan di bawah MNC Group akan berkolaborasi dalam perkuliahan. 

Mahasiswa nanti akan diterjunkan dalam praktik lapangan sehingga mahasiswa tak hanya kuliah di gedung yang bertempat di Kedoya, Jakarta Barat namun juga di Kebon Jeruk dan Kebon Sirih tempat kantor MNC Group berdiri.

“Jadi, nanti kita akan melibatkan mahasiswa dan dosen juga untuk terlibat langsung di perusahaan-perusahaan di bawah MNC Group,” kata Dendi, Rabu (11/12/2024).

Harapan dari kurikulum baru ini ialah memberikan langsung pengalaman kepada mahasiswa agar merasakan terjun di dunia kerja. Sehingga ketika lulus kuliah nanti, mahasiswa sudah siap berada di dunia kerja.

