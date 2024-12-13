Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Harimau Sumatera yang Diduga Serang Warga hingga Meninggal di Lampung Terperangkap Box Trap

Ira Widyanti , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |16:27 WIB
Harimau Sumatera yang Diduga Serang Warga hingga Meninggal di Lampung Terperangkap <i>Box Trap</i>
Harimau Sumatera terperangkap box trap (Foto : Istimewa)
A
A
A

LAMPUNG BARAT - Seekor Harimau Sumatera ditemukan masuk dalam kandang jebak atau box trap yang terletak di Talang Santani Pekon Sukamarga Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat. Diduga, harimau tersebut adalah yang menyerang seorang warga hingga meninggal dunia.

Dansatgas penanganan Konflik satwa Liar Kabupaten Lampung Barat Rinto Wijaya mengatakan, pihaknya mengetahui harimau tersebut telah masuk ke dalam kandang jebak saat tengah melaksanakan kegiatan rutin penanggulangan konflik manusia dengan satwa liar jenis Harimau Sumatra, Kamis 12 Desember 2024. 

"Benar tadi malam tim mendapati satu ekor Harimau yang terperangkap di dalam kandang jebak," ujar Rinto saat dikonfirmasi, Jumat (13/12/2024). 

Rinto menuturkan, saat dilakukan pengecekan kamera trap dari kandang jebak (box trap), harimau tersebut masuk ke dalam kandang sekira pukul 04.00 WIB.

Menurut Rinto, saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan pihak Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) untuk penanganan satwa langka tersebut.

Disinggung terkait apakah Harimau itu yang telah menyerang warga di Kecamatan Suoh beberapa waktu lalu, Rinto mengatakan, hal tersebut masih dilakukan verifikasi oleh tim ahli. 

"Masih diverifikasi tim (ahli) apakah itu Harimau yang sama atau ada yang lainnya," kata Rinto. 

 

