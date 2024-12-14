Diteror Pinjol, Satu Keluarga Nekat Bunuh Diri

KEDIRI - Warga Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur digemparkan atas temuan tiga orang dalam satu keluarga yang mengalami keracunan. Satu di antaranya masih berusia dua tahun ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.

Anggota Satreskrim Polres Kediri langsung bertindak cepat melakukan serangkaian penyelidikan. Menurut Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Kediri, Iptu Hery Wiyono mengatakan, pihaknya mendapatkan informasi bahwa para korban sengaja berupaya mengakhiri hidup lantaran terjerat pinjaman online (pinjol).

Keluarga korban mendapatkan teror penagihan secara terus menerus hingga menyebabkan stres. "Kita sinyalir terlilit pinjol, terus bingung dan beriniat mengakhiri hidupnya, terduga pelaku istrinya karena yang membeli istrinya," katanya.

Iptu Hery menambahkan, kronologi upaya bunuh diri tersebut bermula dari Mn yang membeli racun tikus. Kemudian, mengatakan kepada suaminya, Dg jika akan mengakhiri hidupnya. Baca Juga: Warga Cigombong Bogor Digegerkan Penemuan Mayat Tanpa Kepala

Selanjutnya, Dg mengatakan untuk minum racun bersamaan lantaran takut jika nantinya dituduh membunuh istrinya.

Sementara untuk jumlah pasti pinjol tersebut belum diketahui karena untuk telepon genggam yang digunakan masih dalam keadaan terkunci, sehingga untuk harus menunggu korban sadar.

Atas peristiwa ini, Mn terancam dijerat dengan Undang– Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menyebabkan kematian. Sementara untuk kondisi Mn dan Dg sendiri saat ini masih kritis dan menjalani perawatan secara intensif di Rumah Sakit SLG.



(Arief Setyadi )