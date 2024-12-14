﻿Anindya Bakrie: Kadin Jabar Harus Aktif Mewujudkan Program Swasembada Pangan

BANDUNG - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, mengungkapkan keyakinannya Jawa Barat (Jabar) memiliki peran strategis dalam mewujudkan berbagai program yang digagas oleh Presiden Terpilih, Prabowo Subianto.

Dalam acara Dialog Ekonomi dan Sinkronisasi Organisasi yang diadakan oleh Kadin Jawa Barat di Hotel Savoy Homan, Kota Bandung, Jumat (13/12/2024), Anindya menekankan pentingnya kontribusi aktif Kadin Jabar dalam mendorong keberhasilan program-program tersebut.

Dia berbicara tentang berbagai program prioritas yang tengah disiapkan pemerintah, seperti swasembada pangan, yang meliputi beras, gula, dan garam. Ia menyebutkan bahwa ini adalah kesempatan besar bagi para pengusaha di Jawa Barat untuk terlibat langsung.

“Saya berbagi sedikit, itu luar biasa rencana beliau (Prabowo) soal swasembada beras, gula, garam, dan masih banyak lagi. Ini kesempatan emas kita. Dan Jabar ini suatu peluang yang harus dicapai,” ungkapnya.

Selain swasembada pangan, Anindya juga menyoroti program rumah murah yang menjadi fokus pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, Kadin harus terlibat dalam mencari solusi pendanaan untuk mendukung program ini.