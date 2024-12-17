Indonesia - AS Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Bilateral di Bidang Politik dan Keamanan

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Kamala Shirin Lakhdir di kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa (17/12/2024). Pertemuan ini membahas berbagai potensi kerja sama antara Indonesia dan Amerika Serikat.

“Hari ini, saya telah menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Dubes Kamala Shirin Lakhdir. Dalam pertemuan tadi, kami membahas berbagai potensi kerja sama atas implementasi kemitraan strategis komprehensif antara Indonesia dan Amerika Serikat,” ujar Menko Polkam Budi Gunawan.

Menko Polkam menyampaikan, kedua negara juga sepakat untuk terus meningkatkan kerja sama bilateral dan menyambut kolaborasi khususnya di bidang politik dan keamanan demi menjaga stabilitas dan keamanan kawasan.

“Saya berharap, kedua negara terus berkomitmen dalam memperkuat kerja sama di berbagai bidang,” ujar Menko Polkam Budi Gunawan.