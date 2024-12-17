Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Indonesia - AS Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Bilateral di Bidang Politik dan Keamanan 

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 17 Desember 2024 |18:30 WIB
Indonesia - AS Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Bilateral di Bidang Politik dan Keamanan 
Budi Gunawan
A
A
A

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal Polisi (Purn.)  Budi Gunawan menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Kamala Shirin Lakhdir di kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa (17/12/2024). Pertemuan ini membahas berbagai potensi kerja sama antara Indonesia dan Amerika Serikat.

“Hari ini, saya telah menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Dubes Kamala Shirin Lakhdir. Dalam pertemuan tadi, kami membahas berbagai potensi kerja sama atas implementasi kemitraan strategis komprehensif antara Indonesia dan Amerika Serikat,” ujar Menko Polkam Budi Gunawan. 

Menko Polkam menyampaikan, kedua negara juga sepakat untuk terus meningkatkan kerja sama bilateral dan menyambut kolaborasi khususnya di bidang politik dan keamanan demi menjaga stabilitas dan keamanan kawasan. 

“Saya berharap, kedua negara terus berkomitmen dalam memperkuat kerja sama di berbagai bidang,” ujar Menko Polkam Budi Gunawan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/18/3191436//kapal_trump_class_uss_deviant-5T2L_large.jpg
Trump Umumkan Kapal Perang Baru AL AS, Dilengkapi Rudal Hipersonik hingga Laser
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/18/3191379//trump_menunjuk_gubernur_lousiana_jeff_landry_sebagai_utusan_khusus_untuk_greenland-7VfD_large.jpg
Trump Tunjuk Utusan Khusus untuk Greenland, Denmark Murka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/18/3191154//as_sita_kapal_tanker_di_lepas_pantai_venezuela-7Way_large.jpg
AS Sita Kapal Tanker Kedua di Lepas Pantai Venezuela
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/18/3190783//kecelakaan_pesawat-8LN0_large.jpg
Jet Pribadi Jatuh di AS, 7 Orang Tewas Termasuk Mantan Pembalap NASCAR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/16/3190617//jared_isaacman-4SkN_large.jpg
Miliarder Jared Isaacman Dikonfirmasi sebagai Pimpinan Baru NASA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/18/3190352//ilustrasi-49mB_large.jpeg
AS Klasifikasikan Fentanil Sebagai Senjata Pemusnah Massal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement