Lukisan Yos Suprapto Disebut Tak Dipermasalahkan saat Dipasang di Galeri Nasional

JAKARTA - Kritikus seni sekaligus teman dekat Yos Suprapto, Bambang Bujono menyebut lukisan milik temannya yang akan dipamerkan ke publik telah terpasang di Galeri Nasional (Galnas) pada 13 Desember 2024,dan lukisan tersebut tak dipermasalahkan.

"Yang jelas adalah, sampai lukisan semua itu dibawa ke Galeri Nasional dan digantungkan, itu tidak ada masalah. Menurut Yos, kalau tidak salah, pemasangan lukisan itu tanggal 13," kata Bambang dalam diskusi bertajuk 'Seni Sebagai Medium Kritik Kekuasaan' yang digelar di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (22/12/2024).

Diketahui, Yos Suprapto direncanakan akan membuka pameranlukisan di Galnas, Jakarta Pusat, dari 19 Desember 2024 sampai 19 Januari 2025.

Namun, kegiatan tersebut batal tiba-tiba dilaksanakan karena kurator dari pihak Galnas disebut keberatan terhadap beberapa karya yang hendak ditampilkan Yos.

Bambang menyebut pemasangan lukisan pada 13 Desember awalnya melibatkan kurator. Belakangan, kurator itu tidak hadir ke lokasi.

"Konon ada janji, bahwa ketika pemasangan, kurator ada, tetapi tidak ada. Kurator baru datang malam tanggal 16 Desember di Jakarta," ujarnya.

Dia juga menyebut kurator lukisan juga pernah melihat karya Yos ketika berada di Yogyakarta atau sebelum dikirim ke Jakarta. Kurator tidak mempermasalahkan satu pun karya.

"Sebelum lukisan dibawa ke Jakarta tidak ada masalahnya. Ketika lukisan sudah dipasang, kuratornya ternyata terlambat datang," katanya.