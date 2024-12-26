Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Mahasiswi di Yogyakarta Disiram Air Keras oleh Mantan Pacar Gegara Diputusin

Heru Trijoko , Jurnalis-Kamis, 26 Desember 2024 |23:30 WIB
Mahasiswi di Yogyakarta Disiram Air Keras oleh Mantan Pacar Gegara Diputusin
Air Keras (foto: freepik)
A
A
A

YOGYAKARTA - Seorang mahasiswi sebuah perguruan tinggi  swasta di Yogyakarta disiram air keras dibagian wajahnya, saat hendak menunaikan ibadat misa Natal. Polisi akhirnya berhasil menangkap dua orang pelaku, yang salah satunya adalah mantan pacar korban. Diduga motif pelaku akibat sakit hati lantaran diputus cintanya.

Dengan tangan terborgol, B (25) warga asal Ketapang, Kalimantan Barat dan S (26), warga asal Kuningan, Jawa Barat ditangkap petugas ke Satreskrim Polresta Yogyakarta. Keduanya ditangkap polisi di dua lokasi berlainan, lantaran terlibat aksi penyiraman air keras terhadap NH (23), seorang mahasiswi sebuah perguruan tinggi swasta di Yogyakarta asal Ketapang. Akibat peristiwa tersebut, korban yang hendak menunaikan ibadat misa Natal, menderita luka cukup parah di bagian wajah, hingga ke badan bagian atas.

Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Kompol Probo Satrio mengatakan, motif pelaku melakukan penyiraman air keras lantaran sakit hati, pelaku B yang telah menjalin hubungan asmara dengan korban selama 3 tahun tak terima diputus cintanya.

"Pelaku B kemudian mencari orang yang bisa dibayar untuk membalaskan sakit hatinya, melalui postingan di media sosial, dan ditanggapi dan disanggupi oleh pelaku S dengan kompensasi bayaran sebesar Rp7 juta," kata Probo kepada wartawan, Kamis (26/12/2024).

 

Halaman:
1 2
      
