Demo Tolak PPN Naik 12%, Polisi Klaim Tak Ada Mahasiswa yang Diamankan



JAKARTA - Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro menyebut pihaknya tak ada Mahasiswa yang diamankan usai menggelar aksi tolak PPN naik 12%, di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (27/12/2024). Dalam aksi ini polisi membubarkan peserta aksi dengan menggunakan kendaraan Water Cannon.

"Tidak ada yang diamankan, kami berusaha se soft mungkin untuk bisa melakukan negosiasi terus-terus, membubarkan secara halus, namun demikian dari massa terus berusaha untuk tetap melaksanakan aksi," kata Susatyo kepada wartawan di Kawasan Monas, Jakarta Pusat.

Adapun Susatyo menjelaskan, alasan pihaknya menurunkan kendaraan Water Cannon, karena mahasiswa enggan membubarkan dari lokasi aksi, padahal waktu penyampaian pendapat telah selesai.

"Pada pukul 18.00 WIB kami sudah memberikan imbauan secara terus menerus pada korlap untuk bisa membubarkan dengan tertib," katanya.

"Namun demikian imbauan-imbauan kami justru dari pihak massa satu kelompok membubarkan diri dan satu kelompok lagi justru melakukan perlawanan terhadap perintah dari pada petugas, membakar ban, kemudian melakukan pelemparan," sambungnya.