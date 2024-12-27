Kesal Kerap Dinasehati, Pria Ini Pukuli Ayah Kandungnya hingga Bonyok

LUBUKLINGGAU - Seorang pemuda di Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, tega menganiaya ayah kandungnya hingga babak belur. Pasca kejadian itu Redi (23) ditangkap polisi, Rabu 25 Desember 2024, sekitar pukul 22.00 WIB.

Kapolres Lubuklinggau, AKBP Bobby Kusumawardhana didampingi Kasat Reskrim AKP Hendrawan membenarkan, adanya penangkapan terhadap seorang anak yang tega menganiaya ayah kandungnya sendiri. Pelaku sudah diamankan di Mapolres Lubuklinggau guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Penganiayaan itu bermula dari pelaku yang sedang berada di rumah bersama dengan korban Ujang Romli (60), lalu dinasehati oleh korban selayaknya orangtua kepada anaknya. Namun korban tidak terima dinasehati lantas emosi dan masuk kedalam kamar untuk mencari senjata tajam jenis parang dan kemudin di cegah oleh ayuk (kakak perempuan-red), sambil berkata “Ngapo kau nih (kenapa kamu ini-red).

Selanjutnya pelaku tersebut akan melakukan pemukulan terhadap ayuk pelaku dan ketika akan melakukan pemukulan korban masuk kedalam rumah dan mengatakan “ Ada Apa ini.” Bukannya takut dengan sang ayah, pelaku malah semakin emosi, menarik badan korban, dan korban di rangkul dengan tangan kiri, kemudian pelaku memukuli wajah korban yang mengenai di bagian pelipis kanan dalam keadaan luka bengkak dan juga di bagian pipi sebelah kiri mengalami luka lebam.