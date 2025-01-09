Gunung Ibu Erupsi Lagi, Semburkan Abu Vulkanik 1.200 Meter

JAKARTA - Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara, erupsi lagi, hari ini Kamis (9/1/2025) sekira pukul 12.43 WIT. Tercatat kolom letusan kali ini dengan ketinggian 1.200 meter di atas puncak.

“Terjadi erupsi Gunung Ibu pada hari Kamis, 09 Januari 2025, pukul 12:43 WIT dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 1200 M di atas puncak (± 2525 m di atas permukaan laut),” tulis keterangan resmi PVMBG.

Sementara itu, PVMBG juga mencatat kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal ke arah timur laut dan timur. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 28 mm dan durasi 58 detik.

PVMBG melaporkan saat ini Gunung Ibu berada pada Status Level III (Siaga) dengan rekomendasi bahwa masyarakat di sekitar Gunung Ibu dan pengunjung/wisatawan agar tidak beraktivitas di dalam radius 4 km dan perluasan sektoral berjarak 5 km ke arah bukaan kawah di bagian utara dari kawah aktif Gunung Ibu.