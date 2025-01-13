Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kapolda Metro Jaya Rotasi 24 Kapolsek, Ini Daftar Lengkapnya

Riana Rizkia , Jurnalis-Senin, 13 Januari 2025 |02:00 WIB
Kapolda Metro Jaya Rotasi 24 Kapolsek, Ini Daftar Lengkapnya
Kapolda Metro rotasi kapolsek (foto: Okezone)
JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto merotasi sebanyak 24 jabatan Kepala Kepolisian Sektor (kapolsek), yang tertuang dalam Surat Telegram Nomor: ST/9/I/KEP./2025, ST/10/I/KEP./2025, ST/11/I/KEP./2025 tertanggal 10 Januari 2025. 

"Rotasi tersebut dalam rangka tour of duty dan penyegaran organisasi untuk melayani serta melindungi masyarakat," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Minggu (12/1/2025).

Berikut daftar 24 Jabatan Kapolsek:

1. Kompol Muhammad Kukuh Islami diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolsek Tambora 

2. AKP Rohmatulloh diangkat dalam jabatan baru sebagai Ps Kapolsek Benda Polres Metro Tangerang Kota  
3. AKP Elia Umboh diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolsek Cikarang Pusat Polres Metro Bekasi

4. AKP Usep Aramsyah diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolsek Setu Polres Metro Bekasi

5. Kompol Wuryanto diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolsek Tambun Selatan Polres Metro Bekasi

6. AKP Nanda Satya Pratama Baso diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolsek Teluk Naga Polres Metro Tangerang Kota 

7. Kompol Immanuel Sinaga diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolsek Pademangan 

8. AKP Galan Adis Dharmawan diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolsek Pagedangan Polres Tangerang Selatan 

 

1 2 3
      
