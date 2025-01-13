Tim Transisi Pram-Rano Akan Libatkan Eks Gubernur Jakarta, Jokowi: Wong Saya Nggak Bisa Apa-Apa

SOLO - Tim transisi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung-Rano Karno (Pramono-Rano), berencana melibatkan mantan Gubernur Jakarta sebelum menjalankan roda pemerintahan.

Tim tersebut akan mengumpulkan pengalaman sejumlah tokoh seperti Anies Baswedan, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), hingga Joko Widodo (Jokowi), untuk dipertimbangkan dalam mempersiapkan kepemimpinan Pramono-Rano.

"Ya baik mendapatkan masukan dari beliau-beliau mantan Gubernur Jakarta," kata Jokowi di kediamannya Sumber Banjarsari Solo, Senin (13/1/2025).

Namun Jokowi mengaku, bahwa tidak tahu jika tim transisi itu juga akan menemuinya untuk mengorek pengalamannya sebagai Gubernur Jakarta.