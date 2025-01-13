Berstandar FIFA, Menko AHY Harap Renovasi Stadion Gelora Delta Sidoarjo Bisa Majukan Prestasi Sepakbola

SIDOARJO - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY) melakukan kunjungan ke Stadion Gelora Delta Sidoarjo (GDS), Jawa Timur, Senin (13/1/2025).

Adapun kedatangan Menko AHY ini guna meninjau hasil renovasi Stadion yang diketahui sudah memenuhi standar FIFA (Federation Internationale de Football Association/ Federasi Sepak Bola Internasional).

Menko AHY menyampaikan, bahwa Stadion Gelora Delta Sidoarjo merupakan kebanggaan masyarakat Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, dengan proses perbaikan atau renovasi yang telah berhasil diselesaikan belum lama ini. Ia menjelaskan bahwa stadion ini kini dilengkapi dengan rumput bertaraf internasional sesuai standar FIFA, sehingga dapat mendukung pelaksanaan pertandingan dengan lebih baik.

Menko AHY juga menambahkan, bahwa keberhasilan renovasi stadion ini semakin terlihat, terutama pada musim hujan saat ini, di mana fasilitasnya tetap berfungsi dengan baik.

“Saat musim hujan deras, sudah diuji coba dengan curah hujan yang juga tinggi, ternyata tidak membuat genangan air di atas lapangan, di atas rumput. Jadi artinya, ini juga sudah memenuhi persyaratan utama, agar tidak terjadi genangan air ketika hujan,” ujarnya.