Menko AHY Raih Nanyang Distinguished Alumni Award 2025, Penghargaan Tertinggi NTU

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dijadwalkan menerima Nanyang Distinguished Alumni Award 2025, penghargaan tertinggi yang diberikan oleh Nanyang Technological University (NTU) Singapura kepada para alumninya, pada Jumat (21/11/2025).

Penghargaan ini merupakan bentuk penghormatan NTU kepada para alumni yang telah memberikan kontribusi luar biasa di berbagai bidang, baik di tingkat nasional, regional, maupun global.

Nanyang Distinguished Alumni Award berada pada level tertinggi dalam jajaran Nanyang Alumni Awards, program apresiasi tahunan yang telah diselenggarakan sejak 2005. Penghargaan ini diberikan kepada tokoh alumni dengan rekam jejak kepemimpinan, pengabdian publik, serta kontribusi signifikan bagi masyarakat luas.

Penganugerahan tahun ini menjadi momen penting bagi Menko AHY, yang sebelumnya juga pernah menerima apresiasi dari NTU. Pada 2015, Menko AHY mendapatkan Nanyang Outstanding Alumni Award, penghargaan yang diberikan kepada alumni yang dinilai berhasil menorehkan prestasi profesional dan memberikan kontribusi berarti bagi komunitasnya.