Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menko AHY Raih Nanyang Distinguished Alumni Award 2025, Penghargaan Tertinggi NTU

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 21 November 2025 |19:29 WIB
Menko AHY Raih Nanyang Distinguished Alumni Award 2025, Penghargaan Tertinggi NTU
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dijadwalkan menerima Nanyang Distinguished Alumni Award 2025, penghargaan tertinggi yang diberikan oleh Nanyang Technological University (NTU) Singapura kepada para alumninya, pada Jumat (21/11/2025).

Penghargaan ini merupakan bentuk penghormatan NTU kepada para alumni yang telah memberikan kontribusi luar biasa di berbagai bidang, baik di tingkat nasional, regional, maupun global. 

Nanyang Distinguished Alumni Award berada pada level tertinggi dalam jajaran Nanyang Alumni Awards, program apresiasi tahunan yang telah diselenggarakan sejak 2005. Penghargaan ini diberikan kepada tokoh alumni dengan rekam jejak kepemimpinan, pengabdian publik, serta kontribusi signifikan bagi masyarakat luas.

Penganugerahan tahun ini menjadi momen penting bagi Menko AHY, yang sebelumnya juga pernah menerima apresiasi dari NTU. Pada 2015, Menko AHY mendapatkan Nanyang Outstanding Alumni Award, penghargaan yang diberikan kepada alumni yang dinilai berhasil menorehkan prestasi profesional dan memberikan kontribusi berarti bagi komunitasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182749//pemerintah-MW9H_large.jpg
Cerita AHY saat Sarwo Edhie Wibowo Berantas G30S PKI hingga Bentuk Kopassus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181121//menko_ahy_soal_utang_whoosh-n6cO_large.jpg
AHY Sebut Kemungkinan APBN Dipakai Buat Bayar Utang Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178213//menko_ahy-J4uO_large.jpg
Menko AHY: Utang Whoosh Tak Boleh Hambat Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/470/3178182//ahy-iolV_large.jpg
AHY Buka Suara soal Nasib Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175748//ahy-HqIc_large.jpg
Anak Buah Menko AHY Luruskan Narasi Penindakan Ponpes Tak Berizin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173193//prabowo-Ysdo_large.jpg
Kelakar Presiden Prabowo ke AHY di Acara PKS: Penerus SBY
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement