INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Gunung Ibu 2 Kali Erupsi Dahsyat, Semburkan Abu Vulkanik 3 Km

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 14 Januari 2025 |10:03 WIB
Gunung Ibu Erupsi. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara mengalami dua kali erupsi dahsyat pagi ini, Selasa (14/1/2025), sekira pukul 11.07 dan 11.41 WIT. Tercatat menyemburkan abu vulkanik dengan kolom letusan mencapai 3000 meter atau 3 Km dan 2.500 meter atau 2,5 Km di atas puncak.

“Terjadi erupsi G. Ibu pada hari Selasa, 14 Januari 2025, pukul 11:07 WIT dengan tinggi kolom abu teramati ± 3000 m di atas puncak (± 4325 m di atas permukaan laut),” tulis keterangan resmi PVMBG. 

Sementara itu, PVMBG juga mencatat kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 28 mm dan durasi 114 detik.

PVMBG melaporkan saat ini Gunung Ibu berada pada Status Level III (Siaga) dengan rekomendasi bahwa masyarakat di sekitar Gunung Ibu dan pengunjung/wisatawan agar tidak beraktivitas di dalam radius 4 km dan perluasan sektoral berjarak 5 km ke arah bukaan kawah di bagian utara dari kawah aktif Gunung Ibu.

 

