HOME NEWS JABAR

Diduga Korsleting Listrik, SPBU di Tanggeng Cianjur Terbakar

Ricky Susan , Jurnalis-Rabu, 15 Januari 2025 |20:16 WIB
Diduga Korsleting Listrik, SPBU di Tanggeng Cianjur Terbakar
SPBU di Cianjur terbakar
A
A
A

CIANJUR - Sebuah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jalan Raya Tanggeung tepatnya di Kampung Sukalaksana RT 003/004 Desa Tanggeung, Kecamqtan Tanggeung Kabupaten Cianjur, terbakar, Rabu (15/1/2025). Diduga, kebakaran diakibatkan terjadi karena hubungan arus pendek listrik.

Beruntung tidak ada korban jiwa, namun akibat kejadian tersebut, 4 orang mengalmi luka bakar di sekujur badan.

Ke empat korban yakni petugas SPBU yang mengalami luka, Saprizal Dabo (56) Warga Bandung, Amirudin (47) warga Bandung, Adit (36) warga Cianjur dan Daeng Hamim (55) warga Subang. Sementara, dari empat korban, satu diantaranya dirujuk ke RSUD Cianjur.

Topik Artikel :
SPBU terbakar Cianjur spbu
