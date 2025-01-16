Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Viral! Dirut PDAM Bangkalan Naik Rakit Didorong Warga saat Melintasi Banjir

Taufik Syahrawi , Jurnalis-Kamis, 16 Januari 2025 |20:24 WIB
Viral! Dirut PDAM Bangkalan Naik Rakit Didorong Warga saat Melintasi Banjir
Viral Dirut PDAM Bangkalan naik rakit saat melintasi banjir (Foto : Tangkapan Layar/iNews)
A
A
A

BANGKALAN - Video Direktur Utama (Dirut) PDAM Bangkalan Sjobirin Hasan naik rakit dan didorong sejumlah warga saat melintasi banjir jadi viral di media sosial. Berbagai komentar berisi kritik pedas pun dilontarkan warganet karena apa yang dilakukan Sjobirin dianggap kurang etis selaku pejabat publik.

Dalam sebuah video milik warga, memperlihatkan Dirut PDAM Kabupaten Bangkalan Sjobirin Hasan, naik getek atau rakit bambu saat melintasi genangan banjir. Ia nampak duduk di atas rakit seraya memberikan instruksi.

Sementara di bawahnya, ada delapan hingga sembilan orang mendorong dan menarik rakit tersebut menerjang banjir.

Dari data yang dihimpun, video tersbeut berlangsung saat Sjobirin Hasan melakukan inspeksi atau pemeriksaan langsung ke salah satu fasilitas produksi air bersih milik PDAM di daerah Kecamatan Burneh, Bangkalan.

Lokasi tersebut memang terendam banjir lebih dari satu meter yang membuat mesin-mesin produksi berhenti secara keseluruhan sehingga tak bisa melayani para pelanggan PDAM.

Klarifikasi Dirut PDAM

Saat dikonfirmasi melalui telfon selulernya, Sjobirin Hasan menyatakan video tersebut merupakan spontanitas yang tidak direncanakan sebelumnya, serta bersifat situasional di lokasi.

Saat itu, kata dia, beberapa karyawan PDAM dan warga memang sedang bekerja, termasuk dropping peralatan untuk menangani banjir dengan menggunakan rakit tersebut sebagai alat mengangkut.

"Nah, saat ia tiba di lokasi hendak melakukan pemeriksaan, warga pun meminta menaiki rakit saja agar tidak ikut basah kuyub," ujar Sjobirin, Kamis (16/1/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Bangkalan Banjir Viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/612/3178537//viral-pW4O_large.jpg
Viral! Istri di Aceh Singkil Diceraikan dan Diusir Suami Usai Lulus PPPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/25/3178496//jaklingko-NKDc_large.jpg
Waspada Modus Tukar Kartu JakLingko, Ini Tips Naik Angkutan Umum agar Aman dan Nyaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/612/3178448//daehoon-neiy_large.jpg
Netizen Spill Berkas Perceraian Jule dan Daehoon Lagi Diurus: Info A1 Nih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/612/3178432//viral-AU7c_large.jpg
Pemilik Toko Roti Gluten Free Abal-Abal Dilaporkan ke Polisi, Ibu Korban: Enggak Ada Itikad Baik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/65/3178418//ainul-XqoE_large.jpg
Riwayat Pendidikan Muhammad Ainul Yakin, Ketua GP Ansor DKI Jakarta yang Kini Lagi Disorot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/629/3178401//ibu_jule-X3jK_large.jpg
Jule Dibela Ibu saat Diisukan Selingkuh, Netizen: Anak Salah Bukannya Dinasehati
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement