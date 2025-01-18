Gempa M4,3 Guncang Kabupaten Sukabumi, Terasa hingga Cianjur dan Bogor

JAKARTA - Gempa bumi mengguncang wilayah Kabupaten Sukabumi pada, Sabtu (18/1/2025) dini hari. Adapun kekuatan gempa sebesar Magnitudo 4,3

Informasi itu, diumumkan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melalui akun X, @infoBMKG.

"Lokasi 7.28 LS, 106.49 BT. Pusat gempa berada di darat 33 km barat daya Kabupaten Sukabumi," demikian keterangan BMKG di akun X yang dikutip, Sabtu (18/1/2025) dini hari.

BMKG juga mendeteksi guncangan gempa itu dirasakan di sejumlah daerah seperti Cianjur, Cipanas, Bogor hingga Pelabuhan Ratu.

"Dirasakan (MMI) II Cianjur, II Cibeber, II Cipanas, II Bogor, II Palabuhan Ratu #BMKG," cuit BMKG.

(Puteranegara Batubara)