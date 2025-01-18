Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Gempa M4,3 Guncang Kabupaten Sukabumi, Terasa hingga Cianjur dan Bogor

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 18 Januari 2025 |06:17 WIB
Gempa M4,3 Guncang Kabupaten Sukabumi, Terasa hingga Cianjur dan Bogor
Ilustrasi Gempa Bumi. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi mengguncang wilayah Kabupaten Sukabumi pada, Sabtu (18/1/2025) dini hari. Adapun kekuatan gempa sebesar Magnitudo 4,3

Informasi itu, diumumkan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melalui akun X, @infoBMKG. 

"Lokasi 7.28 LS, 106.49 BT. Pusat gempa berada di darat 33 km barat daya Kabupaten Sukabumi," demikian keterangan BMKG di akun X yang dikutip, Sabtu (18/1/2025) dini hari.

BMKG juga mendeteksi guncangan gempa itu dirasakan di sejumlah daerah seperti Cianjur, Cipanas, Bogor hingga Pelabuhan Ratu.

"Dirasakan (MMI) II Cianjur, II Cibeber, II Cipanas, II Bogor, II Palabuhan Ratu #BMKG," cuit BMKG.

(Puteranegara Batubara)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/18/3159188/tsunami_hawaii-oeNn_large.jpg
Tsunami Terjang Hawaii, Seluruh Pelabuhan Ditutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/340/3142506/gempa_bumi-sHl4_large.jpg
Gempa M4,6 Guncang Buton Sultra, BMKG: Akibat Sesar Aktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/340/3138549/ilustrasi_gempa_bumi-GBqa_large.jpg
Gempa M4,6 Guncang Buol Sulteng, Berpusat di Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/12/337/3138322/ilustrasi_gempa_bumi-rBi7_large.jpg
Gempa M5,3 Mengguncang Padang Sidempuan, Begini Analisis BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/337/3137841/ilustrasi_gempa_bumi-mlBP_large.jpg
Gempa M4,7 Guncang Konawe, BMKG: Jenis Dangkal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/337/3137828/ilustrasi_gempa_bumi-cjlL_large.jpg
Gempa M4,7 Guncang Konawe, Tak Berpotensi Tsunami
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement