HOME NEWS JABAR

Gempa Guncang Bandung Jabar

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |21:23 WIB
Gempa Guncang Bandung Jabar
Bandung dilanda gempa (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempabumi berkekuatan magnitudo 2,5 mengguncang Bandung, Jawa Barat, pada Jumat (17/1/2025), sekira pukul 20.52 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 7.34 Lintang Selatan - 107.57 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:2.5, 17-Jan-2025 20:52:16WIB, Lok:7.34LS, 107.57BT (35 km Tenggara KAB-BANDUNG-JABAR), Kedlmn:10 Km," tulis BMKG.

Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)

      
