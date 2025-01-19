Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pelantikan Donald Trump Akan Digelar Dalam Ruangan karena Cuaca Dingin Ekstrem

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 19 Januari 2025 |13:14 WIB
Pelantikan Donald Trump Akan Digelar Dalam Ruangan karena Cuaca Dingin Ekstrem
Presiden Terpilih AS Donald Trump. (Foto: X)
A
A
A

WASHINGTON - Pidato pelantikan presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Senin, 20 Januari akan berlangsung di dalam ruangan karena cuaca dingin yang berbahaya diperkirakan akan terjadi minggu depan di Washington. Pidato tersebut, serta pidato-pidato lainnya, sekarang akan berlangsung di dalam rotunda Gedung Capitol AS, bukan di luar gedung.

Pawai pelantikan juga akan diadakan di dalam ruangan di Capital One Arena, Washington, di pusat kota Washington, sekira satu mil (1,6 km) jauhnya, bersama dengan ketiga pesta pelantikan.

Presiden terakhir yang dilantik di dalam ruangan adalah Ronald Reagan pada 1985, ketika cuaca dingin juga melanda Gedung Capitol AS.

Kondisi Berbahaya

Dalam sebuah pernyataan yang diunggah di platform media sosial Truth Social miliknya, Trump mengatakan bahwa ia tidak "ingin melihat orang terluka, atau cedera, dengan cara apa pun" di tengah suhu yang sangat dingin.

"Ini adalah kondisi yang berbahaya bagi puluhan ribu penegak hukum, petugas tanggap darurat, anjing pelacak polisi, dan bahkan kuda" serta "ratusan ribu" pendukung.

"Bagaimanapun, jika Anda memutuskan untuk datang, kenakan pakaian hangat," tambahnya, sebagaimana dilansir BBC.

Capital One Arena juga akan dibuka untuk menonton langsung pidato pelantikan.

 

