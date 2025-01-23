Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Paguyuban Ojek Pangkalan Pasar Danas Ingin Terus Sinergi dengan Pemuda Perindo Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 23 Januari 2025 |21:20 WIB
Paguyuban Ojek Pangkalan Pasar Danas Ingin Terus Sinergi dengan Pemuda Perindo Bogor
Pemuda Perindo (Foto: Ist)
A
A
A

BOGOR - Ketua Paguyuban Ojek Pangkalan Pasar Danas, Saefudin berharap agar kolaborasi dan sinergi dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemuda Partai Perindo Kabupaten Bogor, Jawa Barat terus berjalan. Sehingga, bisa terus berkontribusi untuk masyarakat.

"Tujuannya kebetulan silaturahmi Paguyuban Ojek dengan Pemuda Perindo. Harapannya kita harus terus bersinergi Insya Allah," kata Saefudin.

Hal itu dikatakannya usai acara silaturahmi dan santunan 100 anak yatim bersama DPD Pemuda Partai Perindo dalam rangka Anniversary ke-27 Paguyuban Ojek Pangkalan Pasar Danas di wilayah Tamansari, Kabupaten Bogor, Kamis (23/1/2025).

Bahkan, Saefudin akan mengajak anggotanya untuk bergabung dengan Pemuda Partai Perindo. "Insya Allah anggota saya entar saya koordinasikan supaya jadi Pemuda Partai Perindo," ujarnya.

Salah satu tujuannya, tambah Saefudin, yakni untuk pemenangan Partai Perindo pada Pemilu 2029 mendatang khususnya di wilayah Kabupaten Bogor.

"Dari dulu kita juga ke pak Cecep (Ketua DPD Pemuda Perindo Kabupaten Bogor). Dia jadi penasehat juga di paguyuban," pungkasnya.
 

(Arief Setyadi )

      
