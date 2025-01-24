3 Orang Tewas Diterjang Air Bah saat Survei Lokasi Kemah, 2 Korban Mahasiswi Cantik Unhas

MAKASSAR – Tim SAR gabungan melakukan pencarian mahasiswa Universitas Hasanuddin (Unhas) yang hanyut terbawa arus sungai di kawasan Wisata Biseang La’boro (Bislab), Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Jumat (24/1/2025). Korban yang terseret arus sebanyak 6 orang.

Kepala Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Makassar, Andi Sultan menyebutkan, pencarian kembali dilakukan kepada satu orang korban lainnya Jumat (24/1/2025) pagi.

Alhasil, setelah menyisir sungai, korban ketiga bernama Caca (Syadza 19) berhasil ditemukan Tim SAR gabungan.

“Sekitar pukul 09.25 Wita, korban ketiga bernama Caca berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar 3 km dari lokasi awal dengan cara penyisiran sisi kiri dan kanan sungai,” ungkap Sultan.

Syadza merupakan korban ketiga yang hanyut terbawa arus sungai bersama dua rekannya yang ditemukan lebih dulu, Kamis (23/1) malam. Kedua rekannya yakni, Jean Eclezia dan Resky Rahim.

“Pada Kamis malam, dua orang korban, Jean Eclezia dan Resky Rahim ditemukan dalam kondisi meninggal dunia,” kata Andi Sultan.

Menurut Sultan, Tim Rescue KPP MKS tiba di Lokasi kejadian dan langsung berkoordinasi dengan aparat pemerintah setempat, dan melakukan pencarian di sekitar lokasi kejadian dan pemantauan di sepanjang aliran sungai

“Tim SAR gabungan berhasil menemukan satu orang korban bernama Jean Eclezia (19), sekitar 500 meter dari lokasi dalam keadaan meninggal dan langsung diserahkan ke pihak medis untuk proses identifikasi,”terangnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, pencarian yang terus dilakukan hingga Kamis (23/1/2025) malam kembali membuahkan hasil.