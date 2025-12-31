FK Unhas Gandeng Dokter Arab Saudi Bahas Bedah Modern

JAKARTA - Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin (FK Unhas) menggelar guest lecture internasional bersama Volunteer Medical Program King Salman Humanitarian Aid & Relief Centre (KSRelief), Arab Saudi di Lantai 5 Aula Syamsuddin Dg Mangawing, Fakultas Kedokteran Unhas.

1. Gandeng Dokter Arab Saudi

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Pusat Bidang Publikasi, Pengabdian Masyarakat, dan Urusan Internasional FK Unhas, Prof Dr dr Rina Masadah, SpPA(K), MPhil, DFM. Dalam sambutannya, Prof Rina menekankan pentingnya kegiatan akademik berskala internasional untuk memperluas jejaring kerja sama global, meningkatkan mutu pendidikan, serta memperkaya pengalaman akademik dan klinis mahasiswa maupun tenaga medis dalam menghadapi tantangan kesehatan global.

Kegiatan ini juga didukung Ketua Departemen Ilmu Bedah FK Unhas, Prof Dr dr Prihantono, MKes, SpB(K) Onk. Ia menilai guest lecture menjadi wadah strategis untuk pertukaran ilmu pengetahuan, pengalaman klinis, serta pembaruan keilmuan, khususnya di bidang bedah.

Guest lecture ini menghadirkan tiga narasumber internasional dari Arab Saudi, yaitu Dr. Jabir Alharbi dengan materi “Thyroid Swelling: A Practical Clinical Approach”, Dr Abdul Malak yang membahas “Virtual Surgical Planning in Orthognathic”, serta Prof Basem T Jamal dengan topik “Update on Oral Cancer”.

Ketiga materi tersebut memberikan pembaruan terkini mengenai pendekatan diagnostik dan terapeutik dalam praktik bedah modern. Kegiatan ini diikuti para residen dari berbagai departemen terkait, mahasiswa Fakultas Kedokteran, serta mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin.

Antusiasme peserta terlihat dari keaktifan dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Sebagai informasi, tim KSRelief yang bertugas di Makassar telah melakukan 92 operasi wajah dan rahang dan 58 operasi tiroid sebagai bagian dari misi kemanusiaan di bidang kesehatan.



(Erha Aprili Ramadhoni)