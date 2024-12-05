Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Makassar Gempar! Dosen Unhas Meninggal saat Uji Sidang Promosi Doktor

Abdoellah Nicolha , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |12:55 WIB
MAKASSAR - Seorang dosen jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik (FT) Universitas Hasanuddin (Unhas) A Arwin Amiruddin meninggal dunia saat menguji mahasiswa promosi doktor. Sontak, peristiwa itu langsung tersebar di media sosial dan viral.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar, Ahmad Bahar membenarkan kejadian meninggalnya Arwin saat sidang promosi doktor. Ahmad menyebut Arwin meninggal sekira pukul 09.00 WITA.

“Diduga jantung," ujarnya  kepada Okezone Kamis (5/12/2024).

Ahmad mengungkapkan  Arwin memiliki riwayat penyakit jantung. Saat ini jenazah Arwin disemayamkan di rumah duka di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

“Itu info dari temannya, karena belum keluar hasil dari dokter atau dari rumah sakit. Jadi diduga jantung,” tegasnya.

Dia menambahkan civitas akademika Unhas menyampaikan duka cita mendalam atas berpulangnya Arwin.

"Unhas berduka cita mendalam atas wafatnya beliau. (Jenazah) sudah di rumahnya di dekat kampus di Gowa," pungkasnya.

Dalam video yang beredar, tampak guru besar sedang membacakan hasil sidang, sementara Arwin berada di samping kiri tanpa disadari perlahan oleng beruntung tidak sampai jatuh ke lantai.

Sang guru besar yang sedang membacakan hasil sidang pun kaget dan segera menolong korban bersama dosen dan peserta sidang.

Terdengar teriakan dalam video. "Astaghfirullah, astaghfirullah, ya Allah," terdengar suara dalam video.

 

